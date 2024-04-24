В Раде объяснили, почему так плотно изучают работу Кличко

После очередного заседания временной спецкомиссии для парламентариев и КГГА еще остался ряд непонятных моментов

Сегодня для прекращения споров вокруг разделения полномочий городских и военных властей в Киеве нужно вносить изменения в законодательство в части законов о столице и военном положении. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил глава Временной специальной комиссии (ВСК) по работе столичных городских властей во время войны, народный депутат из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, комментируя итоги второго заседания ВСК, сообщает журналист "Телеграфа".

— Что бы там ни говорили, мы, как и в прошлый раз, на 95% удержали конструктив на заседании ВСК. Относительно законодательной части она однозначно была конструктивной. И мы понимаем, что вместе способны выработать решения. Что касается проблем карты укрытий для горожан и Почтовой площади, думаю, здесь остается больше вопросов, чем ответов… Не было главы КГГА и КМВА. Наверное, без их непосредственного участия трудно понять этот предел (по разделению полномочий. — Авт.). Так же и в этих кейсах (карты укрытий и Почтовой площади. — Авт.). Их ведь не просто так подняли. Мы не услышали, кто конкретно ответственен за информирование горожан о том, где есть укрытия. Не услышали, и это проблема. Будем продолжать "копать" в этом направлении, — сказал парламентарий.

Он также напомнил, когда запускали работу ВСК по Киеву, "одним из основных наших обещаний было то, что нужно менять законодательство".

— Тогда шла речь о законодательстве по столице, — продолжил нардеп, — о военном положении (будем подавать предложения по их обновлению), ведь есть хаос и непонятно, где кончается ответственность Кличко, а где начинается ответственность Попко. Неясно, а в итоге страдают все. Потому что хаос всегда является следствием неопределенности и всегда можно пропетлять… Очевидно, сейчас должны взять представителей КГГА, которые были конструктивными, и вместе с ними попытаться вывести новую концепцию (по закону о столице и работах военной администрации в Киеве. — Авт.) — это было бы верно и честно.

На заседании ВСК секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко признал, что в некоторых действующих законах существуют пробелы, из-за чего и появилась неразбериха с полномочиями.

— С 24 февраля 2022 года КГГА приобрела статус военной. То есть на сегодняшний день все без исключения государственные полномочия (имеющиеся у местной госадминистрации) решаются через Киевскую городскую военную администрацию. Но мы с вами помним, что КГГА параллельно является исполнительным органом Киевсовета. Если посмотрим на другие регионы Украины, там ситуация ясна — глава городской госадминистрации (или облгосадминистрации) одновременно является главой военной администрации (ВА). Вместе с тем в Киеве произошел непонятный дуализм, когда есть глава госадминистрации (получившая статус военной) и есть соответственно председатель ВА. Соответственно, полномочия по самоуправлению, которые были у КГГА, сейчас либо делегированы на уровень структурных подразделений (департаментов), либо решаются КМВА, что, извините, не совсем согласуется с законом, — объяснил Бондаренко.

В свою очередь нардеп-мажоритарщик из фракции "СН" Роман Грищук подтвердил, что распределение властных полномочий в столице во время действия военного положения стало одним из самых сложных вопросов, который иногда даже перерастает в оправдание безответственности.

— Для меня, как человека, представляющего Киев в парламенте, один из самых сложных вопросов: "А кто у нас за что отвечает?". У нас есть мэр, у нас есть военная администрация, у нас есть еще районы. И очень удобно в случае чего-то плохого говорить, что ответственны КМВА, мэр или главы районов. Когда все хорошо, то наоборот – все победители и т.д. И это плохо, потому что мы не можем определить, кто конкретно ответственен, когда происходит что-то нехорошее. Поэтому целью комиссии, которую я вижу, является понимание того, что мы можем сделать, чтобы это исправить. Я услышал два предложения. Первое — очень четкое: вернуть, наконец, районные советы. Это предложение нельзя выполнить во время военного положения. Что сейчас можно сделать, каким образом можем выйти из этого противоречия, какое принять законодательство, чтобы четко понять, кто в Киеве за что отвечает?, — подчеркнул народный депутат.

В свою очередь, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отвечая на прямой вопрос, кто у него на сегодняшний день является начальником, ответил следующее: "Мой руководитель — Кличко, а также его первый заместитель Поворозник, а также Попко (председатель КМВА. — Авт.). Потому что у каждого из них есть своя функция. И каждый из них выполняет функцию, которая либо обеспечивает функции столицы, либо выполняет роль региона. А вы как парламентарии должны оценивать, насколько эффективно все эти три функции выполняются в городе. или не выполняются".

— Если не выполняются, то можно рекомендовать нам то или иное… Если мы говорим о функциях государства, нужно тогда задавать вопросы тем, кто назначает военных руководителей во время военного положения, какие функции они выполняют. Если говорим о функции местного самоуправления, это совсем другая работа. Если говорим об укрытиях, то это работа еще более низшего уровня и горизонта, — добавил заместитель председателя КГГА, поддержав идею законодательных поправок и конструктивного диалога с центральной властью.

Напомним, 23 апреля глава КГГА Виталий Кличко не пришел на заседание ВСК по Киеву, заявив, что экспертов, которых привлекает комиссия для обсуждения, — "это непрофессиональные блоггеры и шоумены не первого сорта". А перед самым заседанием комиссии произошла толкотня между нардепом Безгиным и сопредседателем фракции УДАР в Киевсовете Дмитрием Белоцерковцем.

Ранее в комментарии "Телеграфу" о первом заседании ВСК 21 марта Белоцерковец заявлял, что "слуги народа" якобы сами не знают, для чего создали эту специальную комиссию и подтверждал, что противостояние за власть в столице продолжается.