Воду з кранів пити небезпечно: що не так з водоканалом у Києві

Немає вагомої причини підвищувати тарифи

У столиці України 80% водопровідних мереж в аварійному стані. Пити воду з крана — небезпечно.

Про це розповів депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі телеканалу "UWN". Він зазначає, що у 2023 році КМДА уклала договір з ПрАТ "Київводоканал" на суму 500 мільйонів гривень.

Ці кошти мали піти на придбання реагентів, що гарантують очищення води та її відповідність санітарним стандартам.

"Це було пов'язано з тим, що велика кількість киян виїхала з міста, що вони не користувалися водою. Але витрати на її приведення до належного стану, до обслуговування каналізаційних стоків, водовідведення, вони залишалися на тому ж самому рівні", — каже Вітренко.

Депутат зазначає, що гроші місту повинен повернути "Київводоканал".

"Ця сума була переведена з рахунків державного бюджету, тобто резервного фонду на рахунки приватного акційного товариства. Повертати відповідно до умов договорів має приватне акціонерне товариство "Київводоканал". Там все чітко дуже вказано. Це не борг киян", — запевняє Вітренко.

За його словами, немає приводу підвищувати тарифи на воду.

"Станом на сьогодні в Києві вже приблизно 3,6 мільйона населення живе, або навіть ще більше. Я впевнений, що споживання води вже перевищує навіть довоєнні ліміти. Тому я не бачу причини, чому необхідно підвищувати плату за водопостачання та водовідведення", — підкреслює депутат.

Вітренко додає: "Ми щоденно бачимо, що по всьому місту у нас виникають нові гейзери з холодної води, іноді з гарячої. Провалля там, де труби вже не витримують. Велика кількість доріг перерита. І все це засвідчує, що мережі міста знаходяться в незадовільному стані".

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