Рус

Пляжний сезон у Києві: на яких пляжах працюватимуть рятувальники

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстрація Новина оновлена 26 квітня 2024, 09:09
Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

Влада столиці просить людей потурбуватися про власну безпеку

Незважаючи на те, що пляжний сезон у Києві офіційно не відкриватимуть, рятувальні патрулі все одно чергуватимуть на пляжах. Це пов’язано з тим, що кияни та гості столиці кожен рік активно відвідують зони відпочинку біля води.

Тому безпеку відпочиваючих під час літнього періоду забезпечуватимуть рятувальники. Про це повідомили у КП "Плесо".

Так стало відомо, що в Києві не планують офіційно відкривати пляжний сезон, а городянам рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Однак не дивлячись на всі рекомендації люди все одно виходять до води. І тому щоб уникнути нещасних випадків, безпеку відпочиваючих під час літнього періоду забезпечуватимуть рятувальники.

Цього року в місцях відпочинку біля води відкриють 24 сезонні рятувальні пости, на яких чергуватимуть 100 лайфгардів.

Рятувальні пости відкриють у таких популярних місцях відпочинку біля води:

  • пляжі Веселка;
  • пляжі Дитячий;
  • пляжі Молодіжний;
  • пляжі Верхня;
  • пляжі Наталка;
  • пляжі Галерна;
  • пляжі Золотий;
  • озері Райдужне;
  • озері Вербне;
  • Передмостній Слобідці;
  • пляжі Центральний (2 рятувальні пости);
  • пляжі Чорторий (2 рятувальні пости);
  • у Пущі-Водиці (2 пости);
  • озері Тельбін (2 пости);
  • пляжі Троєщина (З пости);
  • пляжі Венеція (3 пости).

Рятувальники розпочнуть свою роботу на пляжах і зонах відпочинку з того моменту, коли вода прогріється до температури не менше +8℃.

Сезонні рятувальні пости працюватимуть з 10:00 до 19:00 щодня без вихідних. Завершення роботи рятувальників зазвичай відбувається 15 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири можна орендувати у передмісті Києва. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло на околицях столиці, проте знайти нормальні варіанти — це справа не з легких.

Теги:
#Київ #Новини Києва #Новини Київ #Останні новини Київ #Київ новини