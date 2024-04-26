Пляжний сезон у Києві: на яких пляжах працюватимуть рятувальники
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Влада столиці просить людей потурбуватися про власну безпеку
Незважаючи на те, що пляжний сезон у Києві офіційно не відкриватимуть, рятувальні патрулі все одно чергуватимуть на пляжах. Це пов’язано з тим, що кияни та гості столиці кожен рік активно відвідують зони відпочинку біля води.
Тому безпеку відпочиваючих під час літнього періоду забезпечуватимуть рятувальники. Про це повідомили у КП "Плесо".
Так стало відомо, що в Києві не планують офіційно відкривати пляжний сезон, а городянам рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.
Однак не дивлячись на всі рекомендації люди все одно виходять до води. І тому щоб уникнути нещасних випадків, безпеку відпочиваючих під час літнього періоду забезпечуватимуть рятувальники.
Цього року в місцях відпочинку біля води відкриють 24 сезонні рятувальні пости, на яких чергуватимуть 100 лайфгардів.
Рятувальні пости відкриють у таких популярних місцях відпочинку біля води:
- пляжі Веселка;
- пляжі Дитячий;
- пляжі Молодіжний;
- пляжі Верхня;
- пляжі Наталка;
- пляжі Галерна;
- пляжі Золотий;
- озері Райдужне;
- озері Вербне;
- Передмостній Слобідці;
- пляжі Центральний (2 рятувальні пости);
- пляжі Чорторий (2 рятувальні пости);
- у Пущі-Водиці (2 пости);
- озері Тельбін (2 пости);
- пляжі Троєщина (З пости);
- пляжі Венеція (3 пости).
Рятувальники розпочнуть свою роботу на пляжах і зонах відпочинку з того моменту, коли вода прогріється до температури не менше +8℃.
Сезонні рятувальні пости працюватимуть з 10:00 до 19:00 щодня без вихідних. Завершення роботи рятувальників зазвичай відбувається 15 вересня.
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