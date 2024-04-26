Пляжний сезон у Києві: на яких пляжах працюватимуть рятувальники

Влада столиці просить людей потурбуватися про власну безпеку

Незважаючи на те, що пляжний сезон у Києві офіційно не відкриватимуть, рятувальні патрулі все одно чергуватимуть на пляжах. Це пов’язано з тим, що кияни та гості столиці кожен рік активно відвідують зони відпочинку біля води.

Тому безпеку відпочиваючих під час літнього періоду забезпечуватимуть рятувальники. Про це повідомили у КП "Плесо".

Так стало відомо, що в Києві не планують офіційно відкривати пляжний сезон, а городянам рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Однак не дивлячись на всі рекомендації люди все одно виходять до води. І тому щоб уникнути нещасних випадків, безпеку відпочиваючих під час літнього періоду забезпечуватимуть рятувальники.

Цього року в місцях відпочинку біля води відкриють 24 сезонні рятувальні пости, на яких чергуватимуть 100 лайфгардів.

Рятувальні пости відкриють у таких популярних місцях відпочинку біля води:

пляжі Веселка;

пляжі Дитячий;

пляжі Молодіжний;

пляжі Верхня;

пляжі Наталка;

пляжі Галерна;

пляжі Золотий;

озері Райдужне;

озері Вербне;

Передмостній Слобідці;

пляжі Центральний (2 рятувальні пости);

пляжі Чорторий (2 рятувальні пости);

у Пущі-Водиці (2 пости);

озері Тельбін (2 пости);

пляжі Троєщина (З пости);

пляжі Венеція (3 пости).

Рятувальники розпочнуть свою роботу на пляжах і зонах відпочинку з того моменту, коли вода прогріється до температури не менше +8℃.

Сезонні рятувальні пости працюватимуть з 10:00 до 19:00 щодня без вихідних. Завершення роботи рятувальників зазвичай відбувається 15 вересня.

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