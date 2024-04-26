Воду из кранов пить опасно: что не так с водоканалом в Киеве

Нет весомой причины повышать тарифы

В столице Украины 80% водопроводных сетей в аварийном состоянии. Пить воду из крана – опасно.

Об этом рассказал депутат Киеврады Андрей Витренко в эфире телеканала "UWN". Он отмечает, что в 2023 году КГГА заключила договор с ЧАО "Киевводоканал" на сумму 500 миллионов гривен.

Эти средства должны были пойти на приобретение реагентов, которые гарантируют очистку воды и ее соответствие санитарным стандартам.

"Это было связано с тем, что большое количество киевлян уехало из города, что они не пользовались водой. Но затраты на ее приведение в надлежащее состояние, обслуживание канализационных стоков, водоотвод, они оставались на том же уровне", — говорит Витренко.

Депутат отмечает, что деньги городу должен вернуть "Киевводоканал".

"Эта сумма была переведена со счетов государственного бюджета, то есть резервного фонда, на счета частного акционного общества. Возвращать в соответствии с условиями договоров должно частное акционерное общество "Киевводоканал". Там все четко указано. Это не долг киевлян", — уверяет Витренко.

По его словам, нет повода повышать тарифы на воду.

"По состоянию на сегодня в Киеве уже примерно 3,6 миллиона населения живет, или даже еще больше. Я уверен, что потребление воды уже превышает даже довоенные лимиты. Поэтому я не вижу причины, почему необходимо повышать плату за водоснабжение и водоотведение", — подчеркивает депутат.

Витренко добавляет: "Мы ежедневно видим, что по всему городу у нас возникают новые гейзеры из холодной воды, иногда из горячей. Пропасть там, где трубы уже не выдерживают. Большое количество дорог перерыто. И все это свидетельствует, что сети города находятся в неудовлетворительном состоянии".

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