У Києві перекрили вулицю через ДТП з травмованою поліцейською: люди йдуть 2 квартали до метро

Жінка отримала травми

У Києві на вулиці Великій Васильківській сталася ДТП. Зіштовхнулися кілька авто, у тому числі — машина патрульної поліції.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва. Відповідна інформація розміщена на телеграм-каналі пресслужби патрульних.

ДТП у Києві: що відомо

Згідно з інформацією, через ДТП на Великій Васильківській утворились величезні затори. Патрульні перекрили рух вулицею. Через це мешканці Києва змушені виходити з автобусів та тролейбусів та пересідати на метро. Воно розташоване за кілька кварталів. У результаті ДТП зіштовхнулись службовий автомобіль Toyota та Ford. Патрульні кажуть, що саме водій Ford порушив правила дорожнього руху. Сталось це під час здійснення маневру.

У результаті зіткнення є постраждалі. Це патрульна поліцейська, яка отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. Наразі на місці події працюють слідчі з ДТП.

На фото видно, що обидва автомобілі отримали численні пошкодження кузова. Уламки скла розкидані по всій дорозі.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП, яке сталось у Києві на перегонах. Там розбили кілька спортивних автомобілів, які коштують мільйони гривень.