Від дерев залишилися лише стовбури: у Києві варварськи обрізали липи, а поряд хащі й смітник (фото, відео)

Тепер вулицю прикрашають "сторчаки"

Мешканці Києва скаржаться на варварську обрізку 40-річних лип на вулиці Дубровицькій, біля школи №16. За словами очевидців, це роблять кожні 2-3 роки.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Життя Оболонь Київ". Фотографії обрізаних дерев поширили у мережі.

Наразі 40-річні липи мають такий вигляд.

Обрізані дерева

У киян питання, якщо це санітарна обрізка, то чому її роблять зараз, а не раніше. Місцеві обурюються, що після цього все літо вулицю будуть прикрашати "сторчаки".

Гілок зовсім немає

Мешканці Оболоні зазначають, що за п'ять метрів, між будинком і парканом школи №16 поросли хащі.

Кущі біля школи

А також там зробили смітник.

Тут знову питання, чому доля лип бентежить, а неохайних кущів поряд школи ні.

Нагадуємо, у Києві у ботанічному саду імені Фоміна сезон цвітіння магнолій, а в парку Кіото вже на повну силу розпустилися сакури. Саме в цих місцях зібрані одні з найбільших колекцій цих напрочуд прекрасних дерев.

Подивитися, як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно – вхід на територію вільний. У парк Кіото також вільний вхід.

Раніше "Телеграф" показав, який вигляд має Гідропарк у Києві під час водопілля. У воді опинилися дитячі майданчики, зони відпочинку, а на деяких ділянках можна забрести майже в коліно.