Альтернатива казармі: у Києві волонтери шукають намети для військових

Дуже важлива та потрібна ініціатива

Київські волонтери збирають намети для військових. За їхніми словами, селити новобранців до казарм — це погана ідея, бо туди з великою ймовірністю може прилетіти ворожа ракета.

Вирішити цю проблему можна за допомогою наметів, які є у багатьох із нас. Приносити "тимчасовий" дах над головою для новобранців можна волонтерці Ганна Розумна.

Так, столичні волонтери оголосили про те, що вони відкривають збір наметів. Це необхідно для того, щоб новобранці могли більш-менш комфортно та безпечно розташуватися на позиціях.

На думку волонтерів, заселяти до казарм воїнів ЗСУ — це дуже небезпечно, адже будь-якої миті туди може прилетіти ворожа ракета. Саме тому відкрито збір наметів у столиці.

Усіх бажаючих просять "потрусити" свої засіки та віддати на потреби ЗСУ намети.

"Раптом, ви зрозуміли, що у вас лежить простий недорогий намет і ви в походи все одно не ходите? І готові його віддати.

Я розумію, що це питання мало б вирішуватися якось не так. У мене опускаються руки і не вірю, що зможемо зібрати усім.

Але… а раптом. У Києві можемо забрати або сказати, куди принести.

Повернути їх змоги не буде. Але раптом ви купили собі крутий, а лишився скромний і непотрібний, який займає місце? Колишків не вистачає абощо.

Чи старий армійський є? Чи шатро після весілля вашого дядька? Розумієте, не хочеться витрачати матеріальний ресурс (якого нема) на намети.

Якщо у вас є зайвий, який ви готові подарувати — зробіть це. І хай промені добра спустяться на ваші голови", — написала волонтерка у Фейсбук.

З усіх питань звертатися до Анни Розумної.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві дивом врятували самогубця, який хотів кинутися під потяг. Молодий чоловік перебував у збудженому стані і спочатку не йшов ні з ким на контакт.