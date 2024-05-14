У Києві почали облаштовувати парклети: що це таке і для чого такі меблі потрібні місту

Вуличні меблі з озелененням дуже популярні в Європі та США

У Києві почали встановлювати парклети — затишні публічні простори з вуличними меблями та озелененням. Незабаром їх можна буде побачити у кожному з районів столиці.

Парклети вирішують одразу кілька завдань — завдяки ним з’являються нові місця для дозвілля, а саме місто стає зеленішим. Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Парклет – це сучасний урбаністичний прийом, який дає можливість швидко перевтілити простір та зробити його корисним для мешканців та гостей міста.

У більшості випадків — це збірна конструкція, яка використовується тільки влітку — коли багато людей виходить на вулиці, і простору для відпочинку починає не вистачати.

У Києві почали з’являтися парклети

Перші парклети з’явилися у Сан Франциско у 2005-му році. Вони дуже швидко стали популярними і парклети почали з’являтися в інших містах США та Європи. Сьогодні парклети часто входять до офіційних міських програм озеленення. Їх встановлюють там, де важливо обмежити хаотичне паркування або створити додатковий громадський простір.

"Парклети — це вуличні меблі з озелененням, які можна побачити в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Сіетлі, Лондоні, Берліні, Парижі, Барселоні та багатьох інших містах. Створюємо їх для того, щоб забезпечити більше місць для відпочинку в місті та повернути тротуари пішоходам. У Києві парклети вже можна побачити в Шевченківському районі столиці. Незабаром вони з'являться в кожному районі Києва. Важливо, що виготовлення та облаштування парклетів відбувається власними силами районних КП УЗН — без залучення додаткових бюджетних коштів", — зазначив Прокопів.

Парклети вже з’явилися у Шевченківському районі столиці

Парклети бувають компактними та габаритними. Вони можуть бути з великою або обмеженою кількістю місць, а також опорами, де встановлюють велосипеди. Дизайн, комплектація, конфігурація та оформлення можуть змінюватись.

Як правило, парклети поєднують місце для відпочинку (лавку/крісло), столик, парковку для велосипеда, місце під особисті речі та озеленення.

Усі парклети озеленяються

Парклети в Києві встановлюють там, де раніше розташовувалися мафи або в місцях, де регулярно незаконно паркують автомобілі.

"У таких затишних просторах кияни зможуть відпочити, поспілкуватися, насолодитися квітами та деревами. Важливо, що при облаштуванні парклетів ми дотримуємося вимог безбар’єрності. Працюємо, щоб ці місця відпочинку були комфортними та зручними для всіх. Приємно, що вже отримуємо позитивні відгуки киян", – зазначив Олександр Возний.

Парклети в столиці встановлюють на прохання киян

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві волонтери шукають намети для мобілізованих. За їхніми словами, селити новобранців до казарм — це погана ідея, бо туди з великою ймовірністю може прилетіти ворожа ракета.