Зняти будинок на літо в Києві: 5 варіантів на будь-який смак та гаманець
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Час подумати про те, де ви проведете це літо
Попит на оренду приватних будинків напередодні літа зростає, адже багато хто хоче провести теплі дні в єднанні з природою, посидіти в альтанці та посмажити барбекю. Жителі та гості Києва легко можуть орендувати приватні будинки на літо — все залежить лише від розміру вашого бюджету та запитів.
Наприклад, у межах міста можна визначити як бюджетні варіанти будинків, і багатоповерхові лакшері вілли. Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для своїх читачів кілька варіантів приватних будинків, які можна орендувати у Києві.
Будинок на літо біля метро Славутич
Ціна: 1 600 $
Будинок має 3 кімнати та кухню. Тут є все для комфортного життя: пральна машинка, бойлер, холодильник, Wi-Fi, два місця для паркування. Будинок повністю укомплектований побутовою технікою та мебльований, а сад викликає естетичну насолоду.
Ви зможете щодня готувати їжу на мангалі (дрова є), вечеряти та снідати у альтанці на свіжому повітрі, користуватися дарами саду: смородина, яблука, виноград, абрикос, м’ята, квіти.
За садом доглядає садівник, полив газону автоматичний. Поруч є озеро із найчистішою водою лише для мешканців цього кооперативу.
До метро "Славутич" діставатиметься 7 хвилин машиною. Поруч є магазин.
Будинок поруч із озером на Осокорках
Ціна: 28 000 гривень
Загальна площа будинку складає 170 кв. метрів і має два житлові поверхи. На першому поверсі розташовані кухня-їдальня, просторий зал, санвузол, а на другому — дві спальні та санвузол.
Будинок повністю мебльований та оснащений всією побутовою технікою. Упорядкована ділянка, багато фруктових дерев.
Автоматичні ворота. Паркувальні місця у дворі.
Будинок розташований за 4 км від метро "Славутич" в пішій доступності від озера Мартишев.
Будинок із виходом до озера
Ціна: 1 300 $
Всім бажаючим пропонують орендувати затишний, просторий будинок на Осокорках із безпосереднім виходом до озера. Загальна площа будинку 300 кв. метрів, є три житлові поверхи.
У будинку 4 спальні, 3 з/в (два у двох спальнях), простора кухня — вітальня з каміном, вбиральня. Комплектація нової побутової техніки. Імпортні меблі з натурального дерева. Сучасний ремонт у світлих тонах. Підведені всі комунікації – опалення електричним котлом, тепла підлога, свердловина, септик, інтернет, будинок під сигналізацією, генератор. Ділянка 9 соток із фруктовими деревами, озелененням.
На території є гостьовий будинок із сауною, кухнею, своєю спальнею та з/в, альтанка — барбекю. Автоматичні ворота, парковка із навісом на кілька авто. Тиха, не проїзна вулиця. Відмінне місце для проживання в приватному будинку при цьому в межах міста. Поруч уся необхідна інфраструктура.
Будинок розташований за 4 км від метро "Славутич".
Будинок із зручностями на вулиці
Ціна: 12 000 гривень
Оренда будинку на одній території із господарем. Площа будинку складає 100 кв.метрів, житловий стан, з опаленням, котел, санвузол в окремому помешканні на вулиці, кухня теж в окремому помешканні на вулиці.
Ділянка 5 соток, альтанка, город, фруктові дерева. Можлива оренда на літо від 3 місяців.
Будинок з видом на Батьківщину-мати
Ціна: 5000 $
Здається в оренду в Києві шикарний особняк з шикарною терасою, п’ятьма кімнатами та видом на Батьківщину-мати. Площа будинку складає 800 кв. метрів і він розташований у Печерському районі столиці.
Тут зроблено авторський ремонт, є всі меблі та техніка для комфортного проживання. Також в будинку є окремий кабінет, басейн, дуже високі стелі та два санвузли.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві волонтери шукають намети для мобілізованих. За їхніми словами, селити новобранців до казарм — це погана ідея, бо туди з великою ймовірністю може прилетіти ворожа ракета.