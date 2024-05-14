Зняти будинок на літо в Києві: 5 варіантів на будь-який смак та гаманець

Час подумати про те, де ви проведете це літо

Попит на оренду приватних будинків напередодні літа зростає, адже багато хто хоче провести теплі дні в єднанні з природою, посидіти в альтанці та посмажити барбекю. Жителі та гості Києва легко можуть орендувати приватні будинки на літо — все залежить лише від розміру вашого бюджету та запитів.

Наприклад, у межах міста можна визначити як бюджетні варіанти будинків, і багатоповерхові лакшері вілли. Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для своїх читачів кілька варіантів приватних будинків, які можна орендувати у Києві.

Будинок на літо біля метро Славутич

Ціна: 1 600 $

Будинок із шикарним садом

Будинок має 3 кімнати та кухню. Тут є все для комфортного життя: пральна машинка, бойлер, холодильник, Wi-Fi, два місця для паркування. Будинок повністю укомплектований побутовою технікою та мебльований, а сад викликає естетичну насолоду.

Ви зможете щодня готувати їжу на мангалі (дрова є), вечеряти та снідати у альтанці на свіжому повітрі, користуватися дарами саду: смородина, яблука, виноград, абрикос, м’ята, квіти.

За садом доглядає садівник, полив газону автоматичний. Поруч є озеро із найчистішою водою лише для мешканців цього кооперативу.

До метро "Славутич" діставатиметься 7 хвилин машиною. Поруч є магазин.

Простора кухня

Шикарна спальня

Альтанка та мангал

Будинок поруч із озером на Осокорках

Ціна: 28 000 гривень

Просторий будинок на Осокорках

Загальна площа будинку складає 170 кв. метрів і має два житлові поверхи. На першому поверсі розташовані кухня-їдальня, просторий зал, санвузол, а на другому — дві спальні та санвузол.

Будинок повністю мебльований та оснащений всією побутовою технікою. Упорядкована ділянка, багато фруктових дерев.

Автоматичні ворота. Паркувальні місця у дворі.

Будинок розташований за 4 км від метро "Славутич" в пішій доступності від озера Мартишев.

У будинку є камін

Світла кухня

Великий доглянутий сад

Будинок із виходом до озера

Ціна: 1 300 $

Просторий будинок

Всім бажаючим пропонують орендувати затишний, просторий будинок на Осокорках із безпосереднім виходом до озера. Загальна площа будинку 300 кв. метрів, є три житлові поверхи.

У будинку 4 спальні, 3 з/в (два у двох спальнях), простора кухня — вітальня з каміном, вбиральня. Комплектація нової побутової техніки. Імпортні меблі з натурального дерева. Сучасний ремонт у світлих тонах. Підведені всі комунікації – опалення електричним котлом, тепла підлога, свердловина, септик, інтернет, будинок під сигналізацією, генератор. Ділянка 9 соток із фруктовими деревами, озелененням.

На території є гостьовий будинок із сауною, кухнею, своєю спальнею та з/в, альтанка — барбекю. Автоматичні ворота, парковка із навісом на кілька авто. Тиха, не проїзна вулиця. Відмінне місце для проживання в приватному будинку при цьому в межах міста. Поруч уся необхідна інфраструктура.

Будинок розташований за 4 км від метро "Славутич".

У будинку зроблено сучасний ремонт

Кухня у світлих тонах

Вихід до озера

Будинок із зручностями на вулиці

Ціна: 12 000 гривень

Доведеться жити по сусідству із власником

Оренда будинку на одній території із господарем. Площа будинку складає 100 кв.метрів, житловий стан, з опаленням, котел, санвузол в окремому помешканні на вулиці, кухня теж в окремому помешканні на вулиці.

Ділянка 5 соток, альтанка, город, фруктові дерева. Можлива оренда на літо від 3 місяців.

Невелика кухня з електроплитою

Стан будинку – житловий

Будинок з видом на Батьківщину-мати

Ціна: 5000 $

Здається в оренду в Києві шикарний особняк з шикарною терасою, п’ятьма кімнатами та видом на Батьківщину-мати. Площа будинку складає 800 кв. метрів і він розташований у Печерському районі столиці.

Тут зроблено авторський ремонт, є всі меблі та техніка для комфортного проживання. Також в будинку є окремий кабінет, басейн, дуже високі стелі та два санвузли.

Будинок повністю мебльований

Шикарна ванна

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві волонтери шукають намети для мобілізованих. За їхніми словами, селити новобранців до казарм — це погана ідея, бо туди з великою ймовірністю може прилетіти ворожа ракета.