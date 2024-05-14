Без поїздок в офіс і з зарплатою від 20 000 гривень: 5 найкращих віддалених вакансій для киян
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Знайти роботу може кожен, головне – це бажання
Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. При цьому необов’язково працювати в офісі, є безліч пропозицій роботи вдома – дистанційно.
Роботодавці запрошують до себе в команду людей різного віку навіть без досвіду роботи — обіцяють всьому навчити в процесі. Все, що вам потрібно, це мати ноутбук або комп’ютер і стабільний інтернет.
"Телеграф" підібрав віддалені вакансії, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню, бонуси та гнучкий графік.
Менеджер з продажу
Здобувачеві буде необхідно займатися продажем/просуванням різних товарів та послуг. Основні обов’язки — це пошук нових партнерів та клієнтів, створення та ведення клієнтської бази, оформлення звітності тощо.
Такому фахівцю потрібно добре розумітися на тому, що він пропонує клієнтам. Як правило, менеджерам з продажу проводять якийсь мінімальний інструктаж або навіть повноцінні вступні курси з іспитом, перш ніж вони приступають до своїх обов’язків.
Вимоги до кандидатів:
- відповідальність та пунктуальність
- вміння налагоджувати контакт із людьми
- бажання вчитися та розвиватися
Зарплата: близько 30 000 гривень
Оператор call-центру
На такі вакансії охоче беруть людей без досвіду роботи та всьому обіцяють навчити на місці лише за кілька тижнів. Як правило, оператори call-центру приймають вхідні дзвінки, надають інформацію про продукти та послуги компанії, оформляють заявки/замовлення, обробляють запити клієнтів із сайту.
Оператори колл-центрів також можуть здійснювати і вихідні дзвінки, щоб залучати потенційних клієнтів, інформувати клієнтів про нові послуги чи акції, проводити анкетування чи опитування.
Вимоги до кандидатів:
- здатність до навчання та бажання розвиватися;
- кмітливість та організованість;
- активна життєва позиція;
- спрямованість на результат;
- позитив у спілкуванні з клієнтами.
Зарплата: близько 25 000 гривень
Автор студентських робіт
На життя можна заробити написанням студентських робіт. Зарплата залежить від обсягу роботи. Більшість компаній запевняє, що заробіток становить 15-25 тисяч.
Претендентам пропонують гнучкий графік роботи, конкурентну заробітну плату, можливість кар’єрного зростання та професійного розвитку, а також цікаві проекти та співробітництво з висококваліфікованими фахівцями.
Вимоги до кандидатів:
- вищу освіту (бажано технічна спеціалізація)
- відмінне володіння українською мовою
- знання англійської мови на рівні Intermediate або вище (бажано)
- вміння працювати з великим обсягом інформації та виконувати завдання у обумовлений термін.
Зарплата: близько 25000 гривень.
Чат-спеціаліст
Головне завдання цієї посади – оперативно відповідати на повідомлення у чатах від клієнтів та надавати їм необхідну інформацію. Здобувачеві пропонують гнучкий графік, віддалену роботу з можливістю працювати з будь-якої точки світу, можливість кар’єрного зростання та професійного розвитку в компанії. Також кандидату виплачуватимуть аванси щотижня.
Вимоги до кандидатів:
- відповідальність і уважність до деталей
- вміння грамотно писати та висока швидкість набору тексту
- вміння працювати в режимі онлайн
- бажання вчитися та розвиватися у сфері онлайн-комунікацій
Зарплата: близько 40 000 гривень
SMM-менеджер
SMM-фахівець досліджує цільову аудиторію та розробляє контентну стратегію на основі потреб та інтересів користувачів. Розміщує пости в соцмережах від імені бренду та спілкується з аудиторією, відповідаючи на коментарі та відгуки.
Здобувачам пропонують гнучкий графік, систему бонусів, менторство та можливості для професійного зростання, а також роботу в оточенні творчої та креативної команди однодумців.
Вимоги до кандидатів:
- досвід роботи в SMM від 1-го року
- розуміти функціонал та особливості роботи популярних соц. мереж
- мати навички ефективної взаємодії з інфлюєнсерами та партнерами
- вміння проводити комплексний аналіз конкурентного середовища.
Зарплата: від 20 000 гривень.
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