Без поїздок в офіс і з зарплатою від 20 000 гривень: 5 найкращих віддалених вакансій для киян

Знайти роботу може кожен, головне – це бажання

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. При цьому необов’язково працювати в офісі, є безліч пропозицій роботи вдома – дистанційно.

Роботодавці запрошують до себе в команду людей різного віку навіть без досвіду роботи — обіцяють всьому навчити в процесі. Все, що вам потрібно, це мати ноутбук або комп’ютер і стабільний інтернет.

"Телеграф" підібрав віддалені вакансії, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню, бонуси та гнучкий графік.

Менеджер з продажу

Здобувачеві буде необхідно займатися продажем/просуванням різних товарів та послуг. Основні обов’язки — це пошук нових партнерів та клієнтів, створення та ведення клієнтської бази, оформлення звітності тощо.

Такому фахівцю потрібно добре розумітися на тому, що він пропонує клієнтам. Як правило, менеджерам з продажу проводять якийсь мінімальний інструктаж або навіть повноцінні вступні курси з іспитом, перш ніж вони приступають до своїх обов’язків.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність та пунктуальність

вміння налагоджувати контакт із людьми

бажання вчитися та розвиватися

Зарплата: близько 30 000 гривень

Оператор call-центру

На такі вакансії охоче беруть людей без досвіду роботи та всьому обіцяють навчити на місці лише за кілька тижнів. Як правило, оператори call-центру приймають вхідні дзвінки, надають інформацію про продукти та послуги компанії, оформляють заявки/замовлення, обробляють запити клієнтів із сайту.

Оператори колл-центрів також можуть здійснювати і вихідні дзвінки, щоб залучати потенційних клієнтів, інформувати клієнтів про нові послуги чи акції, проводити анкетування чи опитування.

Вимоги до кандидатів:

здатність до навчання та бажання розвиватися;

кмітливість та організованість;

активна життєва позиція;

спрямованість на результат;

позитив у спілкуванні з клієнтами.

Зарплата: близько 25 000 гривень

Автор студентських робіт

На життя можна заробити написанням студентських робіт. Зарплата залежить від обсягу роботи. Більшість компаній запевняє, що заробіток становить 15-25 тисяч.

Претендентам пропонують гнучкий графік роботи, конкурентну заробітну плату, можливість кар’єрного зростання та професійного розвитку, а також цікаві проекти та співробітництво з висококваліфікованими фахівцями.

Вимоги до кандидатів:

вищу освіту (бажано технічна спеціалізація)

відмінне володіння українською мовою

знання англійської мови на рівні Intermediate або вище (бажано)

вміння працювати з великим обсягом інформації та виконувати завдання у обумовлений термін.

Зарплата: близько 25000 гривень.

Чат-спеціаліст

Головне завдання цієї посади – оперативно відповідати на повідомлення у чатах від клієнтів та надавати їм необхідну інформацію. Здобувачеві пропонують гнучкий графік, віддалену роботу з можливістю працювати з будь-якої точки світу, можливість кар’єрного зростання та професійного розвитку в компанії. Також кандидату виплачуватимуть аванси щотижня.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність і уважність до деталей

вміння грамотно писати та висока швидкість набору тексту

вміння працювати в режимі онлайн

бажання вчитися та розвиватися у сфері онлайн-комунікацій

Зарплата: близько 40 000 гривень

SMM-менеджер

SMM-фахівець досліджує цільову аудиторію та розробляє контентну стратегію на основі потреб та інтересів користувачів. Розміщує пости в соцмережах від імені бренду та спілкується з аудиторією, відповідаючи на коментарі та відгуки.

Здобувачам пропонують гнучкий графік, систему бонусів, менторство та можливості для професійного зростання, а також роботу в оточенні творчої та креативної команди однодумців.

Вимоги до кандидатів:

досвід роботи в SMM від 1-го року

розуміти функціонал та особливості роботи популярних соц. мереж

мати навички ефективної взаємодії з інфлюєнсерами та партнерами

вміння проводити комплексний аналіз конкурентного середовища.

Зарплата: від 20 000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пройде дводенний фестиваль сучасної електронної музики. Організатори обіцяють сім сцен, арт-інсталяції від українських художників та видовищну церемонію відкриття.