У Києві під час відключень світла почали тестувати підсвітку "мосту-хвилі" на Оболоні (відео)

У ДТЕК закликає економити світло та всіма силами підтримати енергетику України

У вівторок, 14 травня, в Оболонському районі Києва, під час аварійних відключень електроенергії, почали тестувати підсвітку опор "мосту-хвилі". Це відбувалося на тлі того, що сотні будинків у столиці залишилися без світла, а у ДТЕК закликали абонентів усіма силами економити електрику.

"Експерименти" з підсвічуванням моста припинилися так само раптово, як і почалися. Про це повідомили очевидці у Telegram-каналі "Життя Оболонь Київ".

Так, під час екстреного відключення електроенергії, яке спостерігалося по всьому Києву, на Оболоні перехожі з подивом помітили, що частину "мосту-хвилі" почали підсвічувати різнокольоровими вогнями.

Як зазначається в соцмережах, цього вечора вперше пройшло "тестування" системи різнокольорового підсвічування арок. На відео можна побачити, що міст "блиматиме" зеленим, жовтим, червоним та іншими кольорами.

Варто зазначити, що проектування "мосту-хвилі" почалося 2020 року, а відкрити його планували ще 2022 року, але через повномасштабне вторгнення РФ плани змінилися.

На даний момент всі роботи вийшли на фінальну стадію і міст планують відкрити, за попередніми даними, на День Києва — 26 травня 2024 року.

"Міст-хвилю" готують до відкриття

Міст зводять за кошти, виділені Метрополією Великого Парижа та урядом Тайваню. Він складається з п’яти "хвиль". Його довжина – 160 метрів, а ширина – 4 метри. Міст поєднує парк Наталка та Оболонський острів.

"Арки" підсвічуватимуться різними кольорами і тут включатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Цікаво, що метал для конструкцій мосту виготовили на маріупольському заводі "Азовсталь" — його встигли привезти до Києва буквально за кілька тижнів до початку війни.

З маріупольського металу підприємство "Укрсталь Конструкція" створило конструкції мосту, а монтажними роботами зайнявся "Мостобуд".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві двірник використовував прапор України як мішок для сміття. На місце викликали правоохоронців, які почали розслідувати справу за статтею "Наруга над державною символікою".