По всій Україні аварійні відключення світла: в "Укренерго" назвали причину

Фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло в домівки

В Україні вводять аварійні відключення електроенергії після обстрілу росіян. В енергосистемі України не вистачає потужностей, щоби забезпечити регіони світлом.

Про це повідомляють місцева влада та енергокомпанії. В Укренерго додали, що аварійні відключення торкнуться всіх регіонів і діятимуть з 21:00 до 24:00. А з 15 травня будуть введені графіки для промислових споживачів, які діятимуть упродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00.

Так, вже відомо про відключення світла у Львівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській, Вінницькій, Полтавській, Івано-Франківській, Тернопільській та Сумській областях, а також у Києві. В Одесі місцеві жителі також повідомляють про перебої зі світлом.

У компанії YASNO кажуть, що відключення світла — вимушений захід. При цьому наголошується, що графіки застосовуються не у всіх регіонах.

"Укренерго вводить екстрені відключення у Києві та Дніпропетровській області. Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, тому що відключення не планові й вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Будь ласка, наберіться терпіння. Усі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло", — сказано в повідомленні компанії.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що в регіоні діє погодинне відключення світла. Через дефіцит потужності електроенергії, який стався після масових атак на об’єкти критичної інфраструктури, "Укренерго" ухвалило рішення про запровадження відключень, щоб збалансувати систему. Інформацію підтверджує і "Львівобленерго".

"Сьогодні на Львівщині вводять графіки погодинного відключення електроенергії. Не читайте анонімних телеграм-каналів, які нібито розповсюджують інформацію про графіки. Вся необхідна інформація про відключення в нашій області є на офіційному сайті та на сторінках Львівобленерго у соцмережах", — написав він у Telegram- канал.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли у Харкові перестануть відключати світло. Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав умови для цього.