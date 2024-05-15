Готові брати без досвіду та пропонують бонуси: скільки у Києві платять офіціантам

Знайти роботу у столиці може кожен, головне – це бажання

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Наприклад, у Києві активно набирають на роботу офіціантів до різних закладів.

Роботодавці готові брати до себе в команду претендентів навіть без досвіду роботи – всьому обіцяють навчити у процесі. Окрім цього кандидатам пропонують систему бонусів, безкоштовні обіди та в деяких випадках готові щодня виплачувати зарплату.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії на посаду офіціанта, які обіцяють усім зацікавленим непогану зарплатню та гнучкий графік.

Офіціант/ка в спот вуличної їжі

Столичний спот вуличної їжі активно шукає офіціантів у свою команду. Кандидатам готові запропонувати стабільну виплату зарплати 2 рази на місяць (1000 гривень ставка на день), а також чайові та систему преміальних бонусів.

Графік роботи з 11:00 до 22:00 — 2/2, 3/3 (за домовленістю). Роботодавець покриває 50% вартості вечірнього таксі.

Обов’язкова умова прийому на работу — кандидат має розділяти всі цінності компанії. Вони полягають у толерантності, увазі до деталей і простоті.

Зарплата: від 20 000 гривень.

Офіціант у ресторан

Ресторан "Барсук" набирає офіціантів з досвідом роботи від 1 року. Кандидатам пропонують формат friendly по відношенню до співробітників, оплата — 400 грн/зміна плюс чайові та бонуси, корпоративне дворазове харчування, набуття професії у ресторанній сфері та можливість кар’єрного зростання в компанії

Гнучкий графік роботи, зміна з 09:00 до 22:00.

Цікаво, що роботодавець пропонує можливість працювати разом із друзями. "Приходь, навчайся, приводь друзів і отримуй додаткові грошові бонуси", — йдеться у повідомленні.

Зарплата: 400 гривень зміна.

Мережа ресторанів європейської та японської кухні "Євразія" також пропонує роботу офіціантом. Кандидатам пропонують своєчасну заробітну плату та можливість впливати на ставку самостійно, відсутність штрафів, оплачувану відпустку, триразове харчування за рахунок компанії, безкоштовне корпоративне розвезення по місту після зміни та можливість кар’єрного зростання.

Позмінний графік роботи – з 09.00 до 23.00. Також співробітникам готові запропонувати медичне обстеження за рахунок компанії, доброзичливу атмосферу в колективі, корпоративні знижки та бонуси для працівників та навіть надати допомогу з ночівлею у готелі.

Зарплата: від 20 до 40 тисяч гривень.

Офіціант-бариста

У Києві є багато вакансії для офіціанта-бариста. Наприклад, компанія "АбоКафе" пропонує претендентам графік 3/3 та 4/3 з 09:00 до 21:00. Ставка 600 гривень плюс 1% від особистої каси плюс чайові (у сумі від 1300 гривень за зміну).

Зарплата виплачується кожні три зміни. Стажування триває три дні.

Зарплата: від 22 000 гривень.

У компанію "Сoffeelat" також потрібні бариста-офіціанти. Кандидатам пропонують ставку від 1200 гривень (за 12-годинну зміну) + наявність премій.

Оплачуване стажування, стабільна виплата двічі на місяць у чітко встановлені дати, позмінний, "плаваючий" графік: 2/2, 3/3, 3/2 або 4/2. Мінімальна зайнятість на день від 8 годин. Максимальна – 14 годин. Готові взяти людину без досвіду та всьому навчити на місці.

Комфортні умови роботи: робоче місце забезпечене всім необхідним, безкоштовне харчування (напої та десерти, до речі, смак власного виробництва), стильна корпоративна форма.

"Сoffeelat" — це мережа і тому пропонує тобі роботу якомога ближче до будинку.

Зарплата: 20–30 000 гривень.

Офіціант/ка-сомельє

Винний бар "101 Wine Bar" набирає до своєї команди офіціантів-сомельє. Претендентам пропонують офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, дружній колектив, ресурси для навчання та самовдосконалення, а також можливість у майбутньому зростати всередині компанії.

Дохід: на період випробування 22 000 грн., після — 24 000 грн. + чайові. Сукупний середній прибуток після випробувального терміну — 40 000 гривень.

Стабільний робочий графік: 5/2 з 12:00 до 22:00.

Зарплата: 22 – 40 000 гривень.

Офіціант-бармен

"Beermaster Brewery & Pub" шукає енергійних та відповідальних офіціантів-барменів для роботи у закладі у місті Київ. У компанії пропонують гнучкий графік роботи, який допоможе вам забезпечити баланс між роботою та особистим життям, конкурентоспроможну заробітну плату та систему бонусів, можливість професійного розвитку та кар’єрного зростання, а також безкоштовне харчування та знижки на продукти та послуги компанії.

Зарплата: 16 – 24 000 гривень.

Працівник закладу ресторанного господарства

"МакДональдз" — це міжнародна компанія, яка надасть тобі унікальні можливості для особистого та професійного розвитку, а також можливість поєднувати навчання та роботу.

На даний момент компанія активно набирає співробітників до своїх столичних закладів. "Тобі не потрібно мати досвіду роботи або спеціальних навичок, вже на робочому місці ми тебе всьому навчимо", — йдеться в повідомленні.

Кандидатам пропонують стабільну заробітну плату, гнучкий графік роботи можливість відпрацьовувати від 4-ї години у зазначений проміжок часу, офіційне працевлаштування, соціальний пакет, різноманітні конкурси та мотиваційні програми, знижку на продукцію, а також можливість особистого та професійного розвитку.

Оплата праці: тариф складає 105.53 грн./год. (вже з вирахуванням податків).

Твій загальний рівень доходу залежатиме від загальної кількості відпрацьованих годин – чим більше відпрацьовано годин, тим більший прибуток.

Зарплата: у середньому 23 000 гривень.

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