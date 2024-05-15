В Киеве во время отключений света начали тестировать подсветку "моста-волны" на Оболони (видео)

В ДТЭК призывает экономить свет и всеми силами поддержить энергетику Украины

Во вторник, 14 мая, в Оболонском районе Киева, во время аварийных отключений электроэнергии, начали тестировать подсветку опор "моста-волны". Это происходило на фоне того, что сотни домов в столице остались без света, а в ДТЭК призвали абонентов всеми силами экономить электричество.

"Эксперименты" с подсветкой моста прекратились также внезапно, как и начались. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Жизнь Оболонь Киев".

Так, во время экстренного отключения электроэнергии, которое наблюдалось по всему Киеву, на Оболони прохожие с изумлением заметили, что часть "моста-волны" начали подсвечивать разноцветными огнями.

Как отмечается в соцсетях, в этот вечер впервые прошло "тестирование" системы разноцветной подсветки арок. На видео можно увидеть, что мост будет "переливаться" зеленым, желтым, красным и другими цветами.

Стоит отметить, что проектировка "моста-волны" началась в 2020 году, а открыть его планировали еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения РФ планы изменились. На данный момент, все работы вышли на финальную стадию и мост планируют открыть, по предварительным данным, на День Киева — 26 мая 2024 года.

"Мост-волну" готовят к открытию

Мост возводят за средства, выделенные Метрополией Большого Парижа и правительством Тайваня. Он состоит из пяти "волн". Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост объединяет парк Наталка и Оболонский остров.

"Арки" будут подсвечиваться разными цветами и здесь будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.

Интересно, что металл для конструкций моста был изготовлен на мариупольском заводе "Азовсталь" — его успели привезти в Киев буквально за несколько недель до начала войны.

Из мариупольского металла предприятие "Укрсталь Конструкция" создало конструкции моста, а монтажными работами занялся "Мостострой".

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