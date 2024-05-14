Київ частково залишився без світла: коли повернуть електрику

Світло має повернутися до кінця доби

Близько 10% киян залишились без електрики, як і мешканці інших областей України. Причиною цього стали аварійні відключення через дефіцит, який виник у результаті обстрілів.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Сергій Попко через офіційний телеграм-канал КМДА. За його словами, через атаку та масштабні пошкодження електростанцій, Україна не може виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

"В звʼязку із цими причинами та та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві вводяться графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення. Обсяги вілключень незначні, близько 10% споживачів", — написав він.

За його словами, відключення діятимуть приблизно до 23.00 14 травня, при цьому вони також введені і для промислових споживачів. Він закликав мешканців міста економити електрику, оскільки це є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми.

"Кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок у стабільність та відновлення нашої енергосистеми", — наголосив Попко.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли у Харкові перестануть відключати світло. Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав умови для цього.