У Києві двірник використав прапор України як мішок для сміття: що йому за це загрожує (фото)

На місце викликали правоохоронців

У Деснянському районі Києва стався кричущий інцидент — перехожі помітили, що місцевий двірник збирає листя та скошену траву в мішок, який він зробив з прапора України. Люди були обурені подібною "ініціативою", а за справу взялася поліція.

На місце викликали правоохоронців, які вилучили прапор та завели на двірника справу. Детальніше про подію розповіли очевидці в соцмережі.

Перехожі звернули увагу на те, що двірник у Деснянському районі столиці збирав скошену траву у жовто-синій мішок, який був зроблений з прапору України.

На місце викликали правоохоронців, які почали розслідувати справу за статтею "Наруга над державною символікою".

Мішок для листя двірник зробив із прапора України

Як виявилось, інцидент стався на Троєщині неподалік АТБ. Про це повідомив боєць ЗСУ Вадим Бондаренко у Фейсбук. Він також зазначив, що дії двірника є неприпустимими і підпадають під статтю "Наруга над державною символікою".

Тут трапився інцидент

Слід зазначити, що згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу України, публічна наруга над державними символами України (прапором, гербом або гімном) карається:

штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

пробаційним наглядом на строк до трьох років

позбавленням волі на строк до трьох років

На двірника чекатиме суд

Мішок із прапора вилучили

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві помітили голлівудську зірку у незвичайному місці. Автор ролика зазначив, що він "у шоці". Відео було опубліковано у соцмережі.