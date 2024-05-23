На колінах та зі сльозами на очах: у Києві провели в останню путь бойового медика Олександра "Кузьму" Кучерявенка (фоторепортаж)

У столиці попрощалися з бойовим медиком, який мужньо рятував побратимів та загинув від рук ворога

У четвер, 23 травня, у Києві сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь бойового медика Олександра Кучерявенка, який загинув, надававши допомогу пораненим на полі бою. Олександру з позивним "Кузьма" був лише 21 рік.

На церемонії прощання з героем побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який зробив серію знімків, від погляду на які розривається серце і болить душа.

Віддати шану загиблому героєві прийшли сотні людей. Площу біля храму і сам храм повністю заполонив натовп. Багато хто був одягнений у чорне та ніхто не міг стримати сліз.

Героя в останню путь проводжали стоячи навколішки.

Героя з почестями провели в останню путь

Олександр Кучерявенко

Люди стояли навколішки

Герої не вмирають

Люди проводжали "Кузьму" в останню путь стоячи навколішки

Неможливо стримати сльози

На церемонію прощання люди приходили навіть із немовлятами

Церемонія прощання з Олександром Кучерявенком відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Щоб вшанувати пам’ять загиблого героя люди несли величезну кількість живих квітів — червоні троянди, гвоздики та тюльпани.

Люди несли оберемки квітів

Ще один чорний день в історії сучасної України

Олександр Кучерявенко надавав домедичну допомогу нашим військовим від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він рятував життя бійців у складі різних медичних підрозділів, у тому числі й у лавах добробату "Госпітальєри".

Попрощатися з "Кузьмою" прийшло багато військових медиків, які в різні часи перетиналися з ним у гарячих точках під час виконання бойових завдань.

"Госпітальєри" прийшли попрощатися з побратимом

На церемонії було багато військових медиків

Ніхто не міг стримати сліз

Бойові медики на церемонії прощання з "Кузьмою"

Олександр був частиною добробату "Госпітальєри"

У храмі зібралося багато людей — кожен хотів провести в останню путь Олександра "Кузьму" Кучерявенка. Біля труни стояли рідні та близькі героя, які не могли стримати сльози.

З героєм прийшли попрощатися сотні людей

Церемонія прощання

Невідновна втрата

Біля труни стояли найрідніші люди загиблого воїна

У героя залишилися мати та наречена

Біль втрати неможливо передати словами

"Кузьмі" 17 серпня мало виповнитися 22 роки. Після закінчення школи він вступив до університету на лікаря-фізіотерапевта, але кинув навчання і вирішив вступати наново — вже на медичну спеціальність.

Службу в добровільному підрозділі герой поєднував із навчанням в університеті. Він хотів стати військовим хірургом.

Олександр розпочинав свій шлях у складі Червоного Хреста, потім приєднався до Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМГ). Після цього — рятував життя у складі інших медичних підрозділів, а нещодавно мобілізувався до Сил оборони.

Олександр загинув у 21 рік

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. Захисник України не дожив до свого 32-го дня народження лише один день.