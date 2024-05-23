На колінах та зі сльозами на очах: у Києві провели в останню путь бойового медика Олександра "Кузьму" Кучерявенка (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У столиці попрощалися з бойовим медиком, який мужньо рятував побратимів та загинув від рук ворога
У четвер, 23 травня, у Києві сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь бойового медика Олександра Кучерявенка, який загинув, надававши допомогу пораненим на полі бою. Олександру з позивним "Кузьма" був лише 21 рік.
На церемонії прощання з героем побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який зробив серію знімків, від погляду на які розривається серце і болить душа.
Віддати шану загиблому героєві прийшли сотні людей. Площу біля храму і сам храм повністю заполонив натовп. Багато хто був одягнений у чорне та ніхто не міг стримати сліз.
Героя в останню путь проводжали стоячи навколішки.
Церемонія прощання з Олександром Кучерявенком відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Щоб вшанувати пам’ять загиблого героя люди несли величезну кількість живих квітів — червоні троянди, гвоздики та тюльпани.
Олександр Кучерявенко надавав домедичну допомогу нашим військовим від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він рятував життя бійців у складі різних медичних підрозділів, у тому числі й у лавах добробату "Госпітальєри".
Попрощатися з "Кузьмою" прийшло багато військових медиків, які в різні часи перетиналися з ним у гарячих точках під час виконання бойових завдань.
У храмі зібралося багато людей — кожен хотів провести в останню путь Олександра "Кузьму" Кучерявенка. Біля труни стояли рідні та близькі героя, які не могли стримати сльози.
"Кузьмі" 17 серпня мало виповнитися 22 роки. Після закінчення школи він вступив до університету на лікаря-фізіотерапевта, але кинув навчання і вирішив вступати наново — вже на медичну спеціальність.
Службу в добровільному підрозділі герой поєднував із навчанням в університеті. Він хотів стати військовим хірургом.
Олександр розпочинав свій шлях у складі Червоного Хреста, потім приєднався до Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМГ). Після цього — рятував життя у складі інших медичних підрозділів, а нещодавно мобілізувався до Сил оборони.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. Захисник України не дожив до свого 32-го дня народження лише один день.