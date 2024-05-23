На коленях и со слезами на глазах: в Киеве провели в последний путь боевого медика Александра "Кузьму" Кучерявенко (фоторепортаж)

В столице попрощались с боевым медиком, который мужественно спасал побратимов и погиб от рук врага

В четверг, 23 мая, в Киеве сотни человек собрались, чтобы провести в последний путь боевого медика Александра Кучерявенко, который погиб, оказывая помощь раненым на поле боя. Александру с позывным "Кузьма" был всего лишь 21 год.

На церемонии прощания с Александром Кучерявенко побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал серию снимков, от взгляда на которые разрывается сердце и болит душа.

Отдать дань уважения павшему герою пришли сотни людей. Площадь возле храма и сам храм полностью заполнили скорбящие. Многие из пришедших были одеты в черное и никто не мог сдержать слез.

Героя в последний путь провожали стоя на коленях.

Героя с почестями провели в последний путь

Александр Кучерявенко

Люди стояли на коленях

Герои не умирают

Люди провожали "Кузьму" в последний путь стоя на коленях

Невозможно сдержать слезы

На церемонию прощания люди приходили даже с младенцами

Церемония прощания с Александром Кучерявенко состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Чтобы почтить память павшего героя люди несли огромное количество живых цветов — охапки красных роз, гвоздики и тюльпаны.

Люди несли охапки цветов

Еще один черный день в истории современной Украины

Александр Кучерявенко оказывал домедицинскую помощь нашим военным с самого начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Он спасал жизни бойцов в составе различных медицинских подразделений, в том числе и в рядах добробата "Госпитальеры".

Попрощаться с "Кузьмой" пришло много военных медиков, которые в разное время пересекались с ним в гарячих точках во время выполнения боевых заданий.

"Госпитальеры" пришли проститься с побратимом

На церемонии было много военных медиков

Никто не мог сдержать слез

Боевые медики на церемонии прощания с "Кузьмой"

Александр был частью добробата "Госпитальеры"

В храме собралось большое количество людей — каждый хотел провести в последний путь Александра "Кузьму" Кучерявенко. Возле гроба стояли родные и близкие героя, которые не могли сдержать слезы.

С героем пришли проститься сотни людей

Церемония прощания

Невосполнимая утрата

У гроба стояли самые родные люди павшего воина

У героя остались мать и невеста

Боль утраты невозможно передать словами

"Кузьме" 17 августа должно было исполниться 22 года. После окончания школы он поступил в университет на врача-физиотерапевта, но бросил учебу и решил поступать заново — уже на медицинскую специальность.

Службу в добровольческом подразделении герой совмещал с учебой в университете. Он хотел стать военным хирургом.

Александр начинал свой путь в составе Красного Креста, затем присоединился к Первому добровольческому мобильному госпиталю (ПДМГ). После — спасал жизни в составе других медицинских подразделений, а недавно мобилизовался в Силы обороны.

Александр погиб в 21 год

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