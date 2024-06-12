Страви з дичини та тусовки "стиляг": чим запам’ятався культовий київський ресторан "Кукушка" (фото)

Ціни тут завжди були вищими за середні

Просторий ресторан з цікавою назвою "Кукушка" розташовувався в Печерському районі Києва поблизу річки Дніпро. Тут гостей дивували цікавим меню та різноманітною розважальною програмою.

В ресторані "Кукушка" любили збиратися столичні тусовщики та "стиляги", які влаштовували тут справжні джазові вечірки. Заклад тривалий час залишався улюбленим закладом серед киян та гостей столиці.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося своєю чудовою кухнею та вражало своїми шикарними краєвидами на Дніпро.

"Кукушка" у 30-ті роки

Ресторан "Кукушка" розпочав свою роботу приблизно в період кінця 1930-х — початку 1950-х років. Він був розташований у Печерському районі Києва на дніпровському схилі за адресою Паркова дорога, 16.

Щодо його незвичайної назви, існує цікава версія. Так, у колишні часи на цьому місці розташовувалася одна з частин Царського саду, що належала Кукушкіній. Через це місцевість називали "Кукушкина дача".

Ресторан стояв на березі Дніпра

Крім цього, в цій місцевості жили тоді босяки, які влітку проводили час в куренях і яких називали "кукушкині діти". Саме завдяки цьому ресторан у майбутньому й отримав свою цікаву назву.

Примітним є і той факт, що 22 червня рівно о 4:00 перша німецька бомба впала саме на територію Кукушкіної дачі, де згодом і був відкритий легендарний заклад.

Ресторан розташовувався у мальовничому місці

Ресторан розташовувався в мальовничій парковій зоні поблизу Маріїнського парку. Заклад представляв собою комплекс з літнього та зимового ресторанів, а також двох маленьких кафе з буфетом.

Ресторан був популярний у всі пори року

Це місце було точкою збирання молоді, а "стиляги" влаштовували тут джазові вечори. Згодом заклад став улюбленим місцем київської богеми та найвищих верств населення. Тут будь-якої пори року було багатолюдно і галасливо.

У ресторані часто проводили пишні банкети, яскраві дні народження та розкішні весілля.

Ресторан вважався культовим

Ресторан "Кукушка" вражав своїх гостей чудовими краєвидами, оскільки з його терас відкривався шикарний вид на Дніпро.

Після святкувань гості закладу часто вирушали на прогулянку Петровською алеєю та Парковою дорогою, насолоджуючись місцевою природою та співом птахів.

Заклад вражав видами та різноманітним меню

Ціни тут були по кишені не кожному, але попри це "Кукушка" користувалася величезною популярністю серед мешканців та гостей столиці. Меню закладу могло потішити гостей цікавими позиціями.

Тут подавали перепелів і фазанів, запечене ціле порося, зайця в сметанному соусі, курча "табака" і готували страви з дичини. Цікаво, що в ресторан можна було приходити зі своїм алкоголем.

У ресторані були ціни вищі за середній

Незважаючи на те, що ціни в ресторані були вищими за середнє, відвідувачі "стягувалися" сюди саме за смачною кухнею, шикарними видами та враженнями.

Вечорами тут грала жива музика та виступали артисти. Неповторний колорит закладу надавав циганський вокально-інструментальний ансамбль, який включив до свого репертуару всі пісні "рідного табору".

У закладі грав циганський ансамбль

Дизайн ресторанного комплексу не виділявся особливими "родзинками", але привертав увагу своїми "м’якими" лініями, різьбленими перголами, просторою терасою та неповторною затишною атмосферою.

"Кукушка" в 50-ті роки

Комплекс "Кукушка" являв собою велику альтанку з дахом шатрової форми, а також дерев’яний майданчик зі столиками, який рясно бів освічений ліхтарями. На вході розташовувалася аркова конструкція, а прямо зі столиків відкривався краєвид на Дніпро.

У літні місяці територію біля закладу було засаджено різнокольоровими квітковими клумбами.

Ресторан "Зозуля" залишився лише на фото

Згодом культовий ресторан закрили, і він залишився лише на нечисленних фотографіях, а також у пам’яті його відвідувачів.

На даний момент, на місці "Кукушки" розташовується конгресивно-виставковий центр "Парковий" — одна з найбільш технологічних, сучасних та великих івент-локацій України.

Тут часто проводять заходи різних масштабів: виставки, конференції, конгреси, форуми, концерти та приватні події.

КВЦ "Парковий"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський заклад "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.