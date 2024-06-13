Изысканные блюда и танцы под открытым небом: чем был знаменит культовый киевский ресторан "Ривьера" на набережной (фото)

Легендарное место на склонах Днепра

На Парковой алее в Киеве располагался культовый ресторан "Ривьера", который в разное время был излюбленным местом отдыха богатых купцов, немецких захватчиков, столичной элиты и знаменитостей. Здесь подавали изысканные блюда из дефицитных товаров и проводили танцевальные вечера.

Ресторан мог похвастаться шикарными видами на Днепр и предлагал гостям отведать осетрину и семгу, черную икру, а также блюда из разнообразной дичи, которую отлавливали в близлежащем лесу.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое славилось своими уютными беседками с шикарными видами на Днепр и высокими стандартами.

Шикарный ресторан "Ривьера" в 1939 году

Так, это летнее кафе на Парковой аллее было известно еще с конца XIX века, а его популярность значительно возросла вместе с организацией Сада купеческого собрания в начале XX века.

Сюда выпить чаю на летних террасах стекалась благородная и уважаемая публика, которая хотела культурно провести время вдали от шумных и богемных мест в центре города.

Заведение было расположено на пологом днепровскомсклоне между Парковой и Фестивальной (пешеходной) аллеями.

Летнее кафе было популярно еще с конца XIX века

Во время гражданской войны "Ривьера" прекратила свое существование, однако ресторан вновь был отстроен и открыт уже во времена СССР. Так, в 1934 году, когда столица вновь переехала из Харькова в Киев, на Днепровских склонах стали активно отстраивать ресторан.

Ресторан отстраивали именитые архитекторы

На Парковой аллее началось строительство новой зоны отдыха. В разработке комплекса участвовали ведущие архитекторы того времени: А. Власов, А. Заваров, А. Добровольский и другие.

Все они известны как строители легендарных столичных объектов.

"Ривьера" в 1940 году

Уже к 1940-м годам "Ривьера" вновь обрела популярность и стала одним из самых известных заведений, а сама же Парковая аллея превратилась в излюбленное место для вечерних прогулок.

Парковая аллея - любимое место для прогулок киевлян

У ресторана "Ривьера" было большое открытое помещение, а площадка для оркестра помещалась вблизи склона. Имелись и отдельные открытые кабинки- беседки. Также в комплексе была предусмотрена просторная площадка для танцев.

Приятную атмосферу также дополняли резные деревянные перголы и занавески, а с террасы заведения открывался прекрасный вид на Днепр.

В стенах ресторана бывали такие знаменитости, как Александр Вертинский, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Александр Довженко и другие. Очень любил этот ресторан и знаменитый артист комедийного жанра Юрий Тимошенко (Тарапунька).

Площадка для танцев

Ресторан славился своими непревзойденными блюдами из дичи, которую отлавливали прямо в близлежащем лесу. Наиболее популярными гастрономическими шедеврами были нежные цыплята и вкусная кабанина в ягодном соусе.

Также в "Ривьере" гостям подавали котлеты по-киевски, цыплят табака, блюда из перепелов, кабанины и зайчатины. Гурманам предлагали отведать дефицитную икру, семгу и осетрину.

Из напитков был большой выбор молдавских и грузинских вин, водки, коньяков.

Ресторан "Ривьера" просуществовал до середины шестидесятых годов и в 1965 году это место начало терять свой культовый статус. Это произошло после открытия на левый берег Днепра линии метрополитена, так как Гидропарк стал главным местом отдыха киевлян под открытым небом и все развлекательные заведения на Парковой аллее были закрыты.

Любил бывать в ресторане и Никита Хрущев, однако после хрущевской оттепели "Ривьеру" сравняли с землей в рамках показательной борьбы с "буржуазными привычками".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как выглядело культовое киевское заведение "Закарпатська троянда". Это был необычный винный магазин с интересной изюминкой — в подвале продавались вина из бочек и дегустация проводилась прямо на месте.