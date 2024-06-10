Дегустація вина і столики в бочках: який вигляд мав культовий київський заклад "Закарпатська троянда" (фото)

Атмосферний заклад був відомий на всю столицю

У Києві на Великій Васильківській знаходився легендарний заклад під назвою "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.

Пізніше в підвалі закладу відкрили справжній бар із незвичними посадочними місцями. Ціни тут були вельми демократичними, а потік охочих відвідати цей атмосферний заклад не вичерпувався в будь-яку пору року.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося асортиментом вин і дегустаційною залою з величезними дубовими бочками.

Відкрилася "Закарпатська троянда" у 1960-ті роки. За спогадами перших відвідувачів, відкриття відбувалося досить помпезно і коштувало близько 5 рублів, що за тими мірками вважалося пристойною сумою. У вартість першого відвідування входила дегустація вин.

На першому поверсі "Закарпатської троянди" знаходився класичний винний магазин, а ось у підвалі була розташована родзинка закладу — дегустаційна зала з вином у бочках.

Тут відвідувачі могли скуштувати різні вина та купити напій, який сподобався найбільше.

Приваблював людей у закладі й незвичний інтер'єр дегустаційного залу, який був оздоблений грубим натуральним каменем і нагадував справжній винний льох.

Ще однією родзинкою "Троянди" були дегустаційні місця — тут із бочок зробили своєрідні кабінки зі столиками, що мало дуже незвичний та оригінальний вигляд.

Дегустаційна зала

У закладі продавали та зберігали вина, привезені із Закарпатської області, що робило це місце унікальним на той час. Цікаво, що персонал тут був одягнений у гуцульське вбрання, а сомельє із захопленням розповідав про таємниці виноробства. Ціни в закладі, до речі, були не надто високими. Саме тому тут найчастішими гостями були студенти.

На стінах захоплені відвідувачі залишали автографи: свої імена, дати народження та назви навчальних закладів.

Дегустація вина в оригінальній "кабінці"

Тут наливали з бочок різні закарпатські вина. Особливою популярністю серед відвідувачів користувалася сама "Роза Закарпаття", "Ізабелла", "Середнянське", "Берегівське" та "Біле міцне".

Проте "зіркою" цього місця однозначно було вино "Іршавське", яке мало приємний суничний смак.

Під час горбачовської антиалкогольної кампанії дегустаційний зал "Рози" перетворився на "Сонячний грот" з кавою по-віденськи та десертами. З гастрономічної карти Києва заклад зник разом із розвалом СРСР.

На даний момент у приміщенні, де знаходилася "Закарпатська троянда", розташовуються невеликі магазинчики, а до будинку, до речі, акуратно прибудували ще два поверхи.

Місце, де колись розташовувалась "Роза"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим дивував культовий київський ресторан "Мисливець". Тут гостей приваблювали екзотичним меню, яке включало страви з оленини, зайчатини, перепелів і навіть справжньої ведмежатини.