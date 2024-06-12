Смачні страви та хороша компанія: у яких київських закладах можна подивитися "Євро-2024"

Головний футбольний турнір 2024 року пройде у Німеччині

Вже у п’ятницю, 14 червня, стартує Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Він розпочнеться з матчу країни-господарки проти Шотландії. Збірна України також пробилася на турнір – наша команда розпочне свій шлях на Євро-2024 у понеділок, 17 червня.

Усі шанувальники футболу зможуть вболівати за нашу збірну у затишних київських закладах, які організували для фанатів трансляції на великих екранах, а також продумали цікаві меню та підготували крафтові напої.

Редакція "Телеграфу" зібрала для своїх читачів атмосферні столичні паби, ресторани та бари, які запрошують усіх охочих вболівати за збірну України на "Євро-24" у компанії однодумців.

Коли на "Євро-2024" гратиме збірна України

Наша збірна цього року грає у групі "Е" та перший матч проведе проти Румунії у понеділок, 17 червня. З групи у матчі на виліт вийдуть команди, які посіли перші 2 місця, а також 4 найкращі збірні, які стануть третіми у своїх квартетах.

Група Е

17.06 – 16:00 – Румунія – Україна

17.06 – 19:00 – Бельгія – Словаччина

21.06 – 16:00 – Словаччина – Україна

22.06 – 22:00 – Бельгія – Румунія

26.06 – 19:00 – Україна – Бельгія

26.06 – 19:00 – Словаччина – Румунія

Адреса: вул. Велика Васильківська 13/1

Час роботи: пн-нд, з 11.00 до 23.00

Телефон для бронювання: 098-909-30-43

Дещо з меню : теплий салат з телятиною — 245 грн, філе кролика з білими грибами — 275 грн, кукурудза гриль — 95 грн, ребра — від 385 грн,

пиво – від 135 грн, алкогольні коктейлі – від 180 грн

Ресторан REBERBAR

REBERBAR — ресторан у центрі Києва з найкращими ребрами та крафтовим пивом із власної пивоварні та від найкращих українських виробників. Крім пива тут можна скуштувати класичні та авторські коктейлі та фірмові настоянки від бармена.

У REBERBAR запрошують усіх бажаючих відвідати онлайн-трансляції "Євро-2024" та разом повболівати за нашу збірну. "Ми вже готуємо соковиті реберця та фірмове пінне для вас і ваших друзів", — зазначають організатори.

Розклад трансляцій:

17.06 о 16:00: Україна — Румунія.

21.06 о 16:00: Україна — Словаччина

26.06 о 19:00: Україна — Бельгія

Столи необхідно бронювати заздалегідь.

Адреса: вул. Тростянецька 4/2; вул. Левка Лук’яненка, 18; вул.Басейна,15; вул.Лісковська 9-а/22; бул.Лесі Українки, 26 та пл. Контрактова, 8

Час роботи: пн-нд, з 11.00 до 23.00

Телефон для бронювання: 044-334-33-33

Дещо з меню : пиво — від 52 грн, попкорн з мідій — 230 грн, ребра на грилі — 395 грн, в’ялений сом — 215 грн,

атлантичні креветки в соєвому соусі — 340 грн

THIS IS ПІВБАР

THIS IS ПІВБАР — це мережа ресторанів, яка пропонує своїм відвідувачам понад 100 сортів пива з усього світу. Меню кухні розробляється в колаборації зі світовими шеф-кухарями та представлено різноманітними закусками, бургерами, м’ясними стравами та гарнірами.

У закладах мережі транслюватимуть усі матчі Євро-2024, але їх можна буде подивитися тільки без звуку.

Матчі, в яких братиме участь збірна України, транслюватимуться зі звуком:

17.06 о 16:00: Україна — Румунія.

21.06 о 16:00: Україна — Словаччина

26.06 о 19:00: Україна — Бельгія

Є місця на свіжому повітрі. Столи необхідно бронювати заздалегідь.

Адреса: вул. Прорізна, 21

Час роботи: нд-чт з17:00 до 22:00

Телефон для бронювання: 068-506-33-48

Дещо з меню : коктейлі — від 130 грн, пиво — від 80 грн, шоти — від 35 грн, піца — від 260 грн, сендвічі — від 130 грн, моцарелла фрі — 100 грн

DoskaBar

Інтер’єр закладу витриманий у стилі лофт з елементами андеграунду – графітові відтінки, жовті крісла та меблі з натурального дерева, метал та бетон в обробці.

Тут гостям представлений широкий асортимент коктейлів – лонг-дрінки, шоти, а також авторські коктейлі на основі енергетика Red Bull.

У меню бару акцент зроблено на закуски, серед яких відзначають французький сендвіч, курячі крила барбекю, сир фрі та кальмари фрі.

У закладі транслюватимуть усі матчі "Євро-2024". До бару запрошують усіх фанатів футболу та пропонують усім разом вболівати за збірну України.

Адреса: вул.Хрещатик, 10; вул. Драгоманова, 31-г; вул. Дмитрівська, 2 та вул. Спаська, 5

Час роботи: пн-нд, з 12.00 до 22.00

Телефон для бронювання: 063-376-46-73

Дещо з меню : бургери — від 295 грн, фірмові ковбаски — 250 грн, рулька — 550 грн, запечений камамбер — 320 грн, пиво — від 75 грн

PIVNA DUMA

PIVNA DUMA — мережа ресторанів європейської та української кухні з власною броварнею. Вже понад 12 років тут варять смачне крафтове пиво, використовуючи лише якісну сировину від найкращих світових імпортерів солоду, хмелю та дріжджів.

У меню закладу представлено безліч смачних, ситних страв із м’яса, риби та морепродуктів. Тут також можна скуштувати різні ковбаски, які готують у ресторані та смачні сети для великих компаній.

У мережі ресторанів транслюватимуться всі матчі "Євро-2024".

"Запрошуємо на трансляції матчів до наших ресторанів з 14.06 по 14.07. Вболівати з крафтовим пивом та великою кількістю закусок", — йдеться у повідомленні.

PIVNA DUMA

Адреса: вул. Івана Микитенка 4-а

Час роботи: пн-вт — вихідний, ср — чт з 15:00 до 23:00, пт — нд з 14:00 до 23:00

Телефон для бронювання: 096-012-34-59

Дещо з меню: кальмари фрі – 149 грн, сендвічі – від 119 грн, бургери – від 199 грн, шоти – по 99 грн, пиво – від 59 грн

Bison Bar

"Бізон Бар" – це паб, оформлений у стилі традиційного американського бару – цегляна кладка стін, шкіряні дивани, приглушене світло. В основі меню представлені класичні страви американської кухні, серед яких є низка фірмових стейків, бургери та сендвічі.

За активною барною стійкою можна поспілкуватися або замовити свіже розливне пиво. Крім того, в алкогольній карті є різні коктейлі. Гостям подають ароматні кальяни, регулярно відбуваються трансляції спортивних подій. У теплу пору року працює літній майданчик.

У "Bison Bar" цього року транслюватимуть усі матчі "Євро-2024".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що збірна України не зуміла потрапити на Євро-2024 через групову стадію відбору, не зумівши обіграти прямого конкурента у скандальній грі. Проте Синьо-жовті здобули путівку на ЧЄ-2024 у стиковому раунді.