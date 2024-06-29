У Києві пройде Одеський міжнародний кінофестиваль: ще до його відкриття спалахнув скандал

Кожен відстоює свою позицію

У Києві з 12 по 20 липня проходитиме 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль. І ще до його відкриття вибухнув гучний скандал — через відсутність узгодження з компанією "Артхаус Трафік" вісім українських фільмів було знято з показу ОМКФ.

Про це повідомила прес-служба Одеського міжнародного кінофестивалю. Що насправді стало причиною конфлікту — розбирався "Телеграф".

Кілька тижнів тому Одеський міжнародний кінофестиваль почав оголошувати свою програму, яка виявилася досить насиченою та різноплановою.

Пізніше організатори раптово заявили, що з програми було знято 8 українських фільмів. Основна причина – це претензії правовласника – компанії "Артхаус трафік" щодо відсутності узгодження прав на фестивальні покази продюсерами.

"Ми дуже вдячні продюсерам за згоду надати права на показ під час кінофестивалю, але просимо в майбутньому перевіряти умови договорів з дистриб’юторськими та сейлз-компаніями", — йшлося у повідомленні.

Реакція "Артхаус Трафік"

У компанії "Артхаус Трафік" повідомили, що дізналися про включення фільмів у програму лише з публічної комунікації. Оскільки вони є основним правовласником, це стало грубим порушенням законодавства. Тому компанія надіслала організаторам фестивалю претензію.

"Дізнавшись про факт порушення, ми направили організаторам претензію. Фестиваль прийняв рішення зняти стрічки з програми, а не врегулювати питання отримання прав. Вважаємо, що така подача інформації організаторами свідомо вводить в оману та перекладає відповідальність за власні дії на інших", — йшлося у повідомленні.

Пізніше компанія опублікувала офіційну заяву і докладно висловилася про цей конфлікт. За словами представників "Артхаус Трафік", організатори ОМКФ хотіли, щоб вісім українських фільмів були показані безкоштовно і не захотіли врегулювати розбіжності в правовому полі.

"На початку травня цього року ОМКФ також звернувся щодо прав на декілька знакових українських картин, на що отримав від "Артхаус Трафік" пропозицію, ідентичну умовам співпраці минулого року. Ця пропозиція була відхилена з тим аргументом, що стрічки – українського виробництва, а отже, мають бути показані безкоштовно. "Артхаус Трафік" вважає це знеціненням українських фільмів, адже велика частина програми ретроспектив ОМКФ складається саме з українських картин, і з будь-якої оплати за права на показ більша частина коштів йде українським компаніям-виробникам фільмів", — йдеться у повідомленні. .

Також "Артхаус Трафік" нагадали організаторам Одеського міжнародного кінофестивалю про те, що вони отримують підтримку від Держкіно, гранти та доходи від рекламодавців. Окрім цього на фестиваль продаються квитки та абонементи.

"Виходячи з цього, ОМКФ не є благодійним волонтерським проектом, а оплата ліцензійних прав є символічною з погляду заявлених бюджетів. Саме тому нам незрозуміла позиція фестивалю, яка знецінює права на відомі українські стрічки і порушує цивілізовані правила, які є стандартом для фестивалів в усьому світі.

Пропонуємо організаторам ОМКФ повернутися в правове поле, не вдаватися до маніпуляцій і вирішувати суперечки шляхом робочої комунікації", — резюмували в компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві спостерігався ажіотаж навколо постановки "Конотопська відьма". Люди скаржаться на перекупників, які скуповують усі квитки, а потім продають їх за завищеною вартістю.