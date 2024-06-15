Як жив Київ понад 60 років тому: опубліковано рідкісні кадри кінохроніки з минулого (відео)

Віртуальна подорож у минуле

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

На опублікованому унікальному відео можна побачити, як жила столиця України понад 60 років тому. На кадрах автори зняли будні киян, які поспішають на роботу, прогулюються центральними вулицями столиці та зустрічають світанок на схилах Дніпра.

Редакція "Телеграфу" вирішила поділитися з читачами кінохронікою з 60-х, яка багатьом має здатися цікавою. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Так, у документальному міні-фільмі під назвою "На кручах Дніпра" показано життя рядових киян у 1960-х роках. На кадрах можна розгледіти столичний головпоштамп, пам’ятник Богдану Хмельницькому, каштанову алею на Хрещатику та ще багато знайомих кожному киянину місць.

Також показані будні співробітників Київського заводу реле та автоматики. Підприємство військово-промислового комплексу у ті роки спеціалізувалося на розробці, виробництві та ремонті спеціальної гіроскопічної та навігаційної техніки, а також випускало продукцію цивільного призначення.

У документальному фільмі можна побачити і "АН-24" конструктора Антонова, який був оснащений двома турбогвинтовими двигунами та випускався аж до 1979 року.

Крім цього, в унікальній кінохроніці ви зможете побачити багато цікавих локацій Києва 1960-х. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Автори фільму: В. Биковець, В. Кузнєцов, Я. Марченко, Б. Палійчук. Українська студія хронікально-документальних фільмів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим був відомий культовий київський ресторан "Рів’єра" на набережній. Ресторан міг похвалитися шикарними краєвидами на Дніпро та пропонував гостям скуштувати осетрину та сьомгу, чорну ікру, а також страви з різноманітної дичини, яку відловлювали у довколишньому лісі.