Величезні черги та нестача квитків: у Києві ажіотаж навколо постановки "Конотопська відьма" (відео)

Люди скаржаться на перекупників, які скуповують усі квитки і потім продають їх за завищеною ціною

У Києві поціновувачі театрального мистецтва зібралися біля квиткових кас театру імені Франка, щоб встигнути придбати квитки на дуже популярну виставу "Конотопська відьма". Зазначається, що черга почала формуватися за кілька годин до старту продажів.

На жаль, на всіх квитків так і не вистачило, а роздратовані театрали почали нарікати на перекупників. Відео величезної черги біля кас опублікували на офіційній сторінці театру імені Франка у Фейсбуку.

Так, на спектакль "Конотопська відьма" режисера-постановника Івана Уривського неможливо потрапити ні цього місяця, ні наступного. На сайті Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві квитків уже немає.

У зв’язку з цим поціновувачам театрального мистецтва доводиться приходити до квиткових кас за кілька годин до старту продажів і сподіватися на диво.

Цікаво, що легендарна "Конотопська відьма" заворожує читачів ось уже майже 200 років, проте саме зараз ця вистава переживає справжній ренесанс. Сучасна постановка Національного театру Франка поки що найпопулярніша в столиці.

"Конотопська відьма" йде в театрі Франка менше року, але щоразу вистава проходить з аншлагами. Тільки в Києві її вже встигло відвідати понад 22 тисячі глядачів.

Така креативна постановка – заслуга режисера Івана Уривського. Багатьох глядачів приваблює харизматична гра акторів, а також яскраві візуальні ефекти та живі співи у зв’язці з вдало підібраною музикою.

Варто зазначити, що великою популярністю "Конотопської відьми" скористалися перекупники, які скуповують квитки буквально за лічені хвилини та потім продають їх за завищеними цінами.

На ситуацію люди активно скаржаться в соціальних мережах і просять керівництво театру розібратися з "перекупами":

Для довідки: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка — це відомий театр у Києві, який знаходиться за адресою: площа Івана Франка, 3.

Будівлю театру було споруджено в 1898 році на Миколаївській площі, що з’явилася на місці засипаного ставка, що розташовувався в садибі київського професора Мерінга. Зал театру оформлено у стилі рококо.

У 1940 році театр отримав звання академічного. Під час війни будівля театру була зруйнована та відновлена у 1946 році. У різний час у театрі працювало багато відомих і популярних акторов та режисерів.

Указом Президента України від 11 жовтня 1994 року театру надано статус Національного. З кінця 2001 року до самої смерті у липні 2012 року театр очолював народний артист Богдан Ступка.

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