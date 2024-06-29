В Киеве пройдет Одесский международный кинофестиваль: еще до его открытия вспыхнул скандал

Каждый отстаивает свою позицию

В Киеве с 12 по 20 июля будет проходить 15-й Одесский международный кинофестиваль. И еще до его открытия разразился громкий скандал — из-за отсутствия согласования с компанией "Артхаус Трафик" восемь украинских фильмов были сняты с показа ОМКФ.

Об этом сообщила пресс-служба ОМКФ. Что послужило причиной конфликта — разбирался "Телеграф".

Несколько недель назад Одесский международный кинофестиваль начал объявлять свою программу, которая оказалась достаточно насыщенной и разноплановой.

Позже организаторы внезапно заявили о том, что из программы было снято 8 украинских фильмов. Основная причина — это претензии правообладателя — компании "Артхаус трафик" относительно отсутствия согласования прав на фестивальные показы продюсерами.

"Мы очень благодарны продюсерам за согласие предоставить права на показ во время кинофестиваля, но просим в будущем проверять условия договоров с дистрибьюторскими и сейлз-компаниями", — говорилось в сообщении.

Реакция "Артхаус Трафик"

В компании "Артхаус Трафик" сообщили, что узнали о включении фильмов в программу только из публичной коммуникации. Поскольку они являются основным правообладателем, то это стало грубым нарушением законодательства. Поэтому компания направила организаторам фестиваля претензию.

"Узнав о факте нарушения, мы направили организаторам претензию. Фестиваль принял решение снять ленты с программы, а не урегулировать вопрос получения прав. Считаем, что такая подача информации организаторами сознательно вводит в заблуждение и перекладывает ответственность за собственные действия на других", — говорилось в сообщении.

Позже компания опубликовала официальное заявление и обстоятельно высказалась о данном конфликте. По словам представителей "Артхаус Трафик", организаторы ОМКФ хотели, чтобы восемь украинских фильмов были показаны бесплатно и не захотели урегулировать возникшие разногласия в правовом поле.

"В начале мая этого года ОМКФ также обратился за правами на несколько знаковых украинских картин, на что получил от "Артхаус Трафик" предложение, идентичное условиям сотрудничества прошлого года. Это предложение было отклонено с тем аргументом, что ленты — украинского производства, а значит, должны быть показаны бесплатно. "Артхаус Трафик" считает это обесцениванием украинских фильмов, ведь большая часть программы ретроспектив ОМКФ состоит именно из украинских картин, и из любой оплаты за права на показ большая часть средств идет украинским компаниям-производителям фильмов", — говорится в сообщении.

Также "Артхаус Трафик" напомнили организаторам Одесского международного кинофестиваля о том, что они получают поддержку от Госкино, гранты и доходы от рекламодателей. Кроме этого на фестиваль продаются билеты и абонементы.

"Исходя из этого, ОМКФ не является благотворительным волонтерским проектом, а оплата лицензионных прав является символической с точки зрения заявленных бюджетов. Именно поэтому нам непонятна позиция фестиваля, которая обесценивает права на известные украинские ленты и нарушает цивилизованные правила, которые являются стандартом для фестивалей во всем мире.

Предлагаем организаторам ОМКФ вернуться в правовое поле, не прибегать к манипуляциям и решать споры путем рабочей коммуникации", — резюмировали в компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве наблюдался ажиотаж вокруг постановки "Конотопская ведьма". Люди жалуются на перекупщиков, которые скупают все билеты и затем продают их по завышенной стоимости.