Як виглядав Парковий міст у Києві понад 65 років тому: опубліковано рідкісні кадри кінохроніки з минулого (відео)

На вас чекає віртуальна подорож у минуле

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локацій в минулому виглядало зовсім інакше.

На опублікованому унікальному відео можна побачити, який вигляд мав знаменитий Парковий міст у Києві в далекому 1957 році. На кадрах автори сфотографували киян, які відпочивають на пляжах Труханового острова на тлі пішохідного мосту.

Редакція "Телеграфу" вирішила поділитися з читачами унікальною кінохронікою, яка була знята 67 років тому і багатьом має здатися цікавою. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Парковий міст у Києві – це пішохідний міст через Дніпро, який з’єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханова острова. Він вважається одним із символів Києва та є його візитною карткою.

Будівництво мосту у 1956-1957 роках

Парковий міст у 1957 році

Будівництво Паркового мосту велося у 1956-1957 роках за проектом інституту "Укрпроектстальконструкція" за участю Інституту електрозварювання імены Патона, а авторами проекту стали видатні інженери того часу.

Урочисте відкриття пішохідного мосту через Дніпро відбулося 3 липня 1957 року.

Міст у 1957 році

Довжина столичного Паркового мосту становить 429 метрів, а ширина пішохідної частини – 7 метрів. Складається він із трьох центральних прольотів висячої будови та берегових ділянок балочної конструкції.

Центральні прогони піднято над рівнем річки на 26 метрыв, що забезпечує прохід суден за найвищих рівнів води. Опори мосту – залізобетонні, рамні конструкції. Основи всіх опор – залізобетонні забивні палі.

Вид на Парковий міст у 1957 році

Яхти біля мосту у 1960-х

Катер пропливає під пішохідним мостом. 1972 рік

У вересні 2015 року міст став частиною велосипедного маршруту "житловий масив Троєщина – Європейська площа", з’єднавши велосипедною доріжкою найзаселеніший спальний район міста з його центром. Пішохідна частина у цей час стала вело-пішохідною доріжкою.

У 2017 році міст був капітально реконструйований. Тут було проведено ремонтні роботи та влаштовано сучасне полімерне покриття з шаром базальтового щебеню.

З того часу Пішохідний міст став одним із улюблених місць для прогулянок киян та гостей міста, а також популярною локацією для фотосесій.

Пішохідний міст – візитна картка Києва

Тут часто гуляють та фотографуються

В унікальній кінохроніці ви зможете побачити те, яким був Парковий (Пішохідний) міст в далекому 1957 році та насолодитися кадрами з минулого. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Нагадаємо, що в мережі було опубліковано унікальну кінохроніку 1963 року, на якій можна побачити перші турнікети на станції метро "Хрещатик" та реакцію на них пасажирів.

Автоматичні турнікети приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати проїзду. Завдяки впровадженню "технологічної новинки" кількість паперових квитків почала різко знижуватися, а черги на вході до підземки стали набагато меншими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський ресторан "Метро" на 1,5 тисяч відвідувачів. Тут завжди було галасливо і багатолюдно, а родзинкою закладу було те, що у великій залі проходили виступи "вар’єте".