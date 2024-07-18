Атака на Київ 8 липня: стало відомо, скільки людей досі в лікарнях

Жертви серед цивільного населення налічують десятки людей

У четвер, 18 липня, стало відомо про стан та кількість людей, які постраждали під час ворожого ракетного удару 8 липня по Києву і наразі продовжують перебувати у лікарнях столиці. Серед них є діти та "важкі" пацієнти.

Також відомо, що загинуло 33 особи, серед яких — 5 дітей. Про це повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Так, на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні в різних медустановах столиці перебувають 23 постраждалих внаслідок атаки на Київ 8 липня. З них – троє дітей. Усі вони продовжують залишатися під пильним наглядом лікарів.

Також стало відомо і про те, що з 20 дорослих двоє перебувають у важкому стані. За їхнє життя щодня борються професіонали.

На даний момент відомо, що всього в столиці, внаслідок ворожої атаки на Київ, загинуло 33 особи, з них — 5 дітей. Постраждала 121 особа, у тому числі 10 дітей. Врятувати вдалося 11 людей.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких потрапила до п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сальського. Цілий під’їзд було зруйновано, сусідні зазнали серйозних пошкоджень. На місці одразу розпочали пошуково-рятувальну операцію.

Також у столиці лунали вибухи у різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, у тому числі обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" і будівлю в якій було дві приватні клініки — ISIDA та ADONIS.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що за інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти 8 липня застосували різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, балістика, а також пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.