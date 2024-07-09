"Все сталося дуже швидко": стали відомі подробиці удару по київській клініці ISIDA (відео)

Люди саме прямували в укриття

Під час масштабної ворожої атаки на Київ у Дніпровському районі столиці було пошкоджено будівлю, в якій знаходилися одразу дві приватні клініки —ISIDA та ADONIS. Удар стався в той момент, коли люди спускалися в укриття.

Відомо про 7 загиблих людей, які були співробітниками та пацієнтами клініки ADONIS. У клініці ISIDA, на щастя, ніхто не постраждав. Детальніше про те, що сталося, розповіла в інтерв’ю "Київ 24" генеральний директор клініки ISIDA Оксана Ткаченко.

Відомо, що під час атаки на столицю було пошкоджено будівлю, в якій розташовуються дві медустанови. За словами генерального директора клініки ISIDA Оксани Ткаченко, все сталося дуже швидко — буквально за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

"У клініці існує алгоритм пересування пацієнтів та медперсоналу під час повітряної тривоги. Усі вийшли в коридори і почали спускатися в укриття — у цей момент і сталася трагедія", — зазначила Ткаченко.

За її словами, персонал та пацієнти клініки ISIDA не постраждали. Однак загинуло п’ять співробітників та 2 пацієнти клініки ADONIS, яка знаходиться в одній будівлі з "Ісідою".

"Наші співробітники надавали допомогу всім постраждалим до приїзду "швидкої". Ми допомагали всім, чим могли", — резюмувала Ткаченко.

На даний момент відомо, що всього в столиці, внаслідок вчорашньої ворожої атаки, загинуло 32 особи, серед яких — 3 дітей. Крім цього, 117 людей постраждали, з них 10 дітей. Врятувати вдалося 11 людей.

Нагадаємо, що за інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти 8 липня застосували різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, балістика, а також пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

ISIDA у Дніпровському районі столиці

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві повністю завершені. Тут загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано із травмами 8 дітей.