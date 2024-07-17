У Києві може з’явитися вулиця на честь легендарного військового пілота "Джуса": подробиці

Потрібна та важлива ініціатива

Мешканці столиці пропонують перейменувати вулицю Зеленогірську у Солом’янському районі Києва та назвати її на честь знаменитого пілота винищувача МіГ-29 Андрія "Джуса" Пільщикова. Це допоможе створити "символічний зв’язок від видатних українських авіаторів минулого до Героїв сучасності".

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради та вже почала активно набирати підписи. Автором пропозиції виступив Антон Осьмак.

Так, на сайті електронних петицій було опубліковано пропозицію про перейменування вулиці Зеленогірської у Солом’янському районі Києва — їй хочуть надати ім’я легендарного військового пілота 40-ї Васильківської бригади тактичної авіації Андрія "Джуса" Пільщикова.

На думку автора петиції, саме він доклав чимало особистих зусиль, щоб наблизити рішення щодо надання Україні літаків F16.

"З початком широкомасштабного російського вторгнення "Джус" боронив небо України в складі 40 бригади тактичної авіації — "Привидів Києва" та доклав чимало особистих зусиль, аби наблизити рішення країн Заходу про надання Україні літаків F16", — йдеться в тексті.

Також автор петиції запевняє, що вулиця, названа на честь "Джуса", створить на карті Києва символічний зв’язок від видатних українських авіаторів минулого до Героїв сучасності.

"Одним з тих, завдяки кому ми почули про "Привиди Києва", разом з усіма пілотами-Героями 40-ї Васильківської бригади тактичної авіації був Андрій Пільщиков. І він заслуговує на гідне вшанування в назві вулиці, яка бере початок від проспекту Повітряних Сил", — зазначається в петиції.

Окрім цього Антон Осьмак акцентував увагу на тому, що назва вулиці "Зеленогірська", яку вона отримала у 1955 році, несе в собі назву російського міста Зеленогірськ.

"Час позбавлятися всього російського та поважати справжніх героїв, які наближають перемогу України", — резюмував автор петиції.

У Києві можуть перейменувати вулицю Зеленогірську

Нагадаємо, пілот Андрій "Джус" Пільщиков з початку вторгнення захищав українське небо на МіГ-29 та відзначився у боях за Київ.

Крім того, він неодноразово давав інтерв’ю західним ЗМІ, у яких закликав союзників посилити українські сили ППО та передати бойову авіацію.

Свій позивний Пільщиков отримав від американських колег, які разом із ним брали участь у навчаннях "Чисте небо 2018". Він був єдиним українським пілотом із офіційним позивним. Станом на початок вторгнення у нього за спиною було понад 500 годин бойового нальоту.

Герой трагічно загинув у Житомирській області 2023 року — тоді під час виконання навчального польоту сталося зіткнення навчальних літаків Л-39 та загинуло одразу три пілоти. Серед них виявився і відомий пілот із позивним "Джус" (Андрій Пільщиков).

Андрій Пільщиков трагічно загинув 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві попрощалися зі співробітниками клініки ADONIS, які загинули під час ворожого обстрілу. Провести загиблих в останню путь зібралася велика кількість людей — на церемонію прийшли рідні та близькі, друзі, знайомі, колеги та вдячні пацієнти.