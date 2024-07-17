Турецька компанія "Онур" ремонтуватиме міст Метро у Києві: що планують зробити за 2 мільярди

Роботи мають стартувати вже найближчим часом

КП "Київавтодор" підписало договір із турецькою компанією Onur, яка має провести масштабний протиаварійний ремонт мосту Метро. Підрядник готовий виконати ремонтні роботи за 2 мільярди 009 мільйонів гривень.

Це стало відомо із публікації в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Термін завершення заявлених робіт – до 31 грудня 2026 року.

Так, Onur у 2024 році повинен буде розпочати монтаж спеціальних підтримуючих конструкцій для дефектних елементів мосту Метро, які вмонтують прямо в дно річки.

За словами гендиректора "Київавтодору" Олександра Федоренка, міст Метро ще в 2018 році отримав чотири бали за п’ятибальною системою оцінки аварійності і з того моменту жодного разу не ремонтувався. На даний момент конструкція має значні дефекти в прогонових будівлях і потребує капітального ремонту, проте для початку необхідно вжити лише протиаварійних заходів у вигляді пристрою підтримуючих конструкцій для дефектних елементів.

"Цього року хочемо розпочати роботу та влаштувати підтримуючі конструкції тих прогонів, які мають дефекти. Це будуть спеціальні металеві конструкції, які вмонтують у дно річки, влаштовані палі, стоятимуть опори та буде насунута металева ферма, яка підтримуватиме прогонові будови", — зазначив Олександр Федоренко.

І саме турецька компанія Onur виграла тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро. Підрядник готовий виконати роботи за 2 мільярди 009 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що на ці цілі у 2024 році передбачено фінансування у розмірі 31,5 мільйона гривень. Договір укладено терміном до 31 грудня 2026 року.

Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор анонсував тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро. Про це він заявив на засіданні Тимчасової контрольної комісії з метрополітену.

Роботи стосуватимуться автомобільних проїздів, а не ділянки, якою рухаються поїзди метро. За словами Кандибора, після завершення реставрації міст зможе функціонувати ще близько 20 років.

Варто зазначити, що кожні півроку, згідно з українським законодавством, на обстеження підпор мосту Метро виділялися мільйони гривень. Ці кошти мали йти на оплату роботи водолазів, які контролюють стан підземної частини конструкції.

За оцінкою експерта, таким чином було вкрадено близько 20-30 мільйонів гривень, які просто списали на міфічні водолази, бо нічого не робилося. Подібна ситуація з інфраструктурою спостерігається по всьому Києву.

Для довідки: Турецька корпорація Onur працює в Україні вже 20 років та володіє корпоративними правами 13 українських компаній. Компанія є активним учасником дорожнього будівництва по всій Україні.

"Телеграф" також розповідав про те, що стало відомо, хто продовжить будівництво метро на Виноградарі у Києві. Підрядник запропонував виконати роботи за 13,79 млрд грн, що трохи менше за очікувану вартість проекту – 13,96 млрд грн.