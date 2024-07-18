Атака на Киев 8 июля: стало известно, сколько человек до сих пор находится в больницах столицы

Жертвы среди гражданского населения насчитывают десятки человек

В четверг, 18 июля, стало известно о состоянии и количестве людей, которые пострадали во время вражеского ракетного удара 8 июля по Киеву и на данный момент продолжают находяться в больницах столицы. Среди них есть дети и "тяжелые" пациенты.

Также известно, что погибло 33 человека, среди которых — 5 детей. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Так, на сегодняшний день на стационарном лечении в различных медучреждениях столицы находится 23 пострадавших в результате атаки на Киев 8 июля. Из них — трое детей. Все они продолжают оставаться под пристальным наблюдением врачей.

Также стало известно и о том, что из 20 взрослых двое находятся в тяжелом состоянии. За их жизни ежедневно борются профессионалы.

На данный момент известно, что всего в столице, в результате вражеской атаки на Киев погибло 33 человека, из них — 5 детей. Пострадал 121 человек, в том числе 10 детей. Спасти удалось 11 человек.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне атаковали Киев ракетами, одна из которых попала в пятиэтажный жилой дом на улице Сальского. Целый подъезд был разрушен, соседние получили серьезные повреждения. На месте сразу начали поисково-спасательную операцию. Под завалами слышали крики людей.

Также в столице раздавались взрывы в разных районах города: Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Россияне ударили по гражданским объектам, в том числе обстреляли детскую больницу "Охматдет" и здание в котором находилось две частных клиники — ISIDA и ADONIS.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, что по информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты 8 июля применили разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.