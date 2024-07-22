Американські бомбардувальники мало не залетіли в Україну

Росіяни підняли в небо МіГ-29 та МіГ-31

Американські міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники B-52 США Stratofortress перекинули на 57 авіабазу ВПС Румунії. Вони розвернулися прямісінько на кордоні України.

Зазначається, що американські бомбардувальники B-52 були перехоплені двома російськими літаками над Баренцевим морем, але свій курс вони не змінили. Про це повідомляється на офіційному сайті ВПС США у Європі.

Два міжконтинентальні бомбардувальники B-52 приписані до 2-го бомбардувального крила авіабази Barksdale у штаті Луїзіана прибули на 57-му авіабазу Mihail Kogalniceanu в Румунії для участі в операції Bomber Task Force 24-4.

На новому місці базування вони діють у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США, а також почнуть взаємодіяти з силами НАТО. Румунська авіабаза, на якій будуть американські бомбардувальники, до 2040 року має стати найбільшою військовою базою НАТО в Європі.

Перед тим, як прилетіти до Румунії, американські літаки вперше провели політ над кордоном Фінляндії та Росії. Зокрема, наблизилися до Кольського півострова, де розміщені російські ракетні підводні човни, а також аеродром "Оленья", з якого регулярно злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для ударів по Україні.

Зазначається, що американські літаки B-52 були перехоплені двома російськими літаками над Баренцевим морем приблизно о 8:00 за центрально-європейським часом, але бомбардувальники не змінили курсу через перехоплення і продовжили політ за планом. Це дозволило B-52 виконати заздалегідь заплановану місію, яка включала інтеграцію з винищувачами НАТО перед посадкою на румунській авіабазі.

"У сьогоднішній глобальній обстановці нам життєво необхідно бути готовими до того, щоб забезпечити цілу низку стійких можливостей з великих відстаней. Ці навчання надають чудову можливість удосконалити тактику, техніку та процедури нашого маневреного бойового застосування", — сказав генерал Джеймс Хекер (James Hecker), командувач USAFE-AFAFRICA.

У повідомленні також наголошується на тому, що регулярне та планове розгортання американських стратегічних бомбардувальників демонструє те, як США та НАТО добре підготовлені до інтеграції з союзниками та партнерами приймаючої країни для стримування загроз та захисту Альянсу.

Для довідки: Боїнг Б-52 "Стратофортрес" — американський міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник компанії Боїнг, що стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року.

Літак прийшов на зміну бомбардувальнику B-36. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, зокрема ядерну.

Одна з модифікацій Б-52 – Б-52G – є абсолютним рекордсменом по дальності серед бойових літаків. Це також один з небагатьох військових літаків, які перебувають на службі безперервно понад півстоліття.

Незважаючи на те, що Б-52 розроблявся наприкінці 1940-х — на початку 1950-х, він, як і раніше, залишається основним літаком дальньої бомбардувальної авіації американських ВПС і залишатиметься таким, як мінімум, до 2030 року. На модернізацію літаків планується витратити 11,9 млрд. доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіянам обіцяють 15 млн. рублів за знищений F-16 у небі над Україною. Однак окупантам платитимуть лише за перший збитий літак.