"Літак Путіна" здійснив таємничий політ у США: цікаві деталі (карта)

Літак вилетів із аеропорту "Внуково"

Російський урядовий літак Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96019 вкотре здійснив політ у Йор-Йорк. Зворотний політ він здійснив зі Штатів до Росії через два дні.

За даними сайту FlightRadar24, 15 липня об 11:08 літак вилетів з аеропорту "Внуково" у Москві та приземлився у Нью-Йорку о 16:00. Потім літак здійснював наступний виліт до Вашингтона і назад.

Важливо, що цим літаком зазвичай літають високопоставлені російські чиновники. Також ним пересувається і сам диктатор Володимир Путін.

Офіційних повідомлень про візити з Росії до США чи Штатів до РФ не було.

Іл-96-300ПУ: що про нього відомо

Цей літак можна назвати мобільним кабінетом Кремля. Це покращена модель ІЛ-96-300 ПУ, яку придбали за 500 млн доларів. На борту є навіть спортзал! Внутрішня площа літака становить близько 400 м.кв.

Оскільки Путін дуже боїться за своє життя, він та наказ, щоб борт будувався та комплектувався виключно на території Росії.

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", що забезпечує пересування диктатора всередині країни та за її межами. З 1996 він є головним президентським літаком.

Зазначений літак RA-96019 був побудований у 2003 році, спеціально для Путіна.

Також важливо додати, що цей борт часто називають "літаком судного дня". Це пов’язано з тим, що судно обладнане всіма засобами захисту та зручностями. З нього Путін може не лише зв’язатися з головами різних країн, а й натиснути на відому червону кнопку — розпочати запуск ядерних ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня в Москві здійснив посадку військово-транспортний літак Y-20 з бортовим номером 20248 ВПС Китаю.