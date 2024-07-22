Американские бомбардировщики чуть не залетели в Украину

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Американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики B-52 США Stratofortress перебросили на 57-ю авиабазу ВВС Румынии. Они развернулись прямо у границ Украины.

Отмечается, что американские самолеты B-52 были перехвачены двумя российскими "МИГами" над Баренцевым морем, но свой курс они не изменили. Об этом сообщается на официальном сайте ВВС США в Европе.

Два межконтинентальных бомбардировщика B-52 приписанные ко 2-му бомбардировочному крылу авиабазы Barksdale в штате Луизиана, прибыли на 57-ю авиабазу Mihail Kogalniceanu в Румынии для участия в операции Bomber Task Force 24-4.

На новом месте базирования они действуют в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО. Румынская авиабаза, на которой будут американские бомбардировщики, к 2040 году должна стать самой большой военной базой НАТО в Европе.

Перед тем, как прилететь в Румынию, американские самолеты впервые провели обучающий полет над границей Финляндии и России. В частности, приблизились к Кольскому полуострову, где размещены российские ракетные подлодки, а также аэродром "Оленья", с которого регулярно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для ударов по Украине.

Отмечается, что американские самолеты B-52 были перехвачены двумя российскими самолетами над Баренцевым морем примерно в 8:00 по центрально-европейскому времени, но бомбардировщики не изменили курс из-за перехвата и продолжили полет по плану. Это позволило B-52 выполнить заранее запланированную миссию, которая включала в себя интеграцию с истребителями НАТО перед посадкой на румыгской авиабазе.

"В сегодняшней глобальной обстановке нам жизненно необходимо быть готовыми к тому, чтобы обеспечить целый ряд устойчивых возможностей с больших расстояний. Эти учения предоставляют прекрасную возможность усовершенствовать тактику, технику и процедуры нашего маневренного боевого применения", — сказал генерал Джеймс Хекер (James Hecker), командующий USAFE-AFAFRICA.

В сообщении также подчеркивается, что регулярное и плановое развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует то, как США и НАТО хорошо подготовлены к интеграции с союзниками и партнерами принимающей страны для сдерживания угроз и защиты Североатлантического союза.

Для справки: Боинг Б-52 "Стратофортресс" — американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

Самолёт пришёл на смену бомбардировщику B-36. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Одна из модификаций Б-52 — Б-52G — является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолётов. Это также один из немногих военных самолётов, находящихся на службе непрерывно более полувека.

Несмотря на то, что Б-52 разрабатывался в конце 1940-х — начале 1950-х, он по-прежнему остаётся основным самолётом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС и будет оставаться таковым, как минимум, до 2030 года. На модернизацию самолётов планируется потратить 11,9 млрд долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россиянам обещают 15 млн рублей за уничтоженный F-16 в небе над Украиной. Однако оккупантам будут платить только за первый сбитый самолет.