Американські бомбардувальники летіли до Росії? Москва підняла бойову авіацію у повітря, що відомо

МіГ-29 і МіГ-31 "розвернули" винищувачі США

У неділю, 21 липня, російські винищувачі нібито не допустили порушення кордону РФ парою стратегічних бомбардувальників США. Кремль підняв у небо МіГ-29 та МіГ-31, які над Баренцевим морем "змусили" змінити курс американські винищувачі В-52Н Військово-повітряних сил.

Про це повідомили в Міноборони Росії. За словами відомства, політ російських винищувачів виконувався у суворій відповідності до міжнародних правил.

"21 липня поточного року російськими засобами контролю повітряного простору над акваторією Баренцева моря було виявлено групову повітряну мету, що наближається до державного кордону Російської Федерації. Для впізнання повітряної мети і недопущення порушення державного кордону Російської Федерації в повітря були підняті винищувачі МіГ-29 і МіГ-31 з складу чергових із протиповітряної оборони сил", — йдеться у повідомлені.

За даними міністерства, американські стратегічні бомбардувальники нібито виконали розворот від державного кордону РФ під час наближення російських винищувачів. У відомстві наголосили, що після цього винищувачі повернулись на аеродром базування, а порушення державного кордону РФ не було допущено.

Водночас Міноборони РФ додало, що російські винищувачі виконували політ у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами з дотриманням заходів безпеки.

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