Пасажирський Boeing вилетів із України? Що відомо про дивний літак і куди він летів

Політ зайняв менше пів години

У небі над Україною вкотре зафіксовано пасажирський боїнг. Він кілька разів змінив напрямок, перетнув кордон і попрямував у бік Молдови.

Така інформація з’явилася на сайті спостереження за літаками у режимі реального часу Flightradar24. За його даними, йдеться про Boeing 737-8S3 турецької компанії Mavi Gök Airlines.

Так, о 04:45 20 липня літак з’являється у зоні видимості на Одещині біля сіл Новоукраїнка та Смолянка. Він слідував у напрямку до Вінницької області.

Далі літак зробив розворот, і його напрямок змінився. О 05:10 він перетнув кордон України й попрямував у бік Молдови.

О 05:28 літак перестав відображатись на карті.

Зазначимо, що о 10.24 літак приземлився в турецькому місті Анталія.

Що відомо про Boeing 737-8S3

Літак належить турецькій чартерній авіакомпанії, постачальник послуг MRO та оператор повітряного таксі, що базується в Анталії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва, а потім новий зробив ще один круп.