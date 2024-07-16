"Так вже ж пачками збивали?": росіянам обіцяють 15 млн рублів за знищений F-16 в Україні, в мережі істерика

Платитимуть загарбникам за перший збитий літак, але вони вже "збивали їх пачками"

Російським окупантам обіцяють виплатити 15 млн рублів за знищення бойових літаків F-15 або F-16, які невдовзі мають поставити в Україну. Однак у соціальних мережах вже підняли на сміх такі заяви.

Про виплати для путінських військ повідомив виконавчий директор компанії "ФОРЕС" Ілля Потанін. За його словами, окупантам платитимуть лише за перший літак.

"Винагорода буде і за знищення бойових літаків F-15 та F-16. Винагорода за перший становитиме 15 мільйонів рублів", — сказав Потанін.

Він заявив, що загарбники з угруповання військ "Центр" отримали грошову винагороду за знищення "натівських танків на авдіївському напрямку". Так, їм нібито виплатили по 500 тисяч рублів за близько 17 підбитих "Абрамсів" та "Леопардів".

Варто додати, що так росіян насторожила заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Штати та союзники "прямо зараз" направляють Україні винищувачі F-16, які надійдуть Києву цього літа.

Реакція соцмереж

Цікаво, що росіяни так намагаються мотивувати своїх окупантів, що навіть вигадали літаки, які в Україну не поставлятимуть. Йдеться про F-15.

При цьому деякі згадали, що загарбники раніше вже зганьбилися, говорячи про збиття F-16, які ще навіть не надійшли до України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. Ці бойові літаки будуть оснащені найновішим озброєнням і зможуть завдавати ударів у тилу противника.