Загибель людей біля укриття в Києві: охоронець, який не відчинив двері, почув вирок (фото)

Чоловік свою провину не визнав

Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у тому, що він не впустив людей до укриття під час ворожої ракетної атаки на столицю. Внаслідок цього загинуло троє людей, серед яких була дитина.

Чоловіка засудили до чотирьох років ув’язнення. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Прокурору в суді вдалося довести провину охоронця КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Вадима Мошкіна, який під час оголошення сигналу "повітряна тривога" у місті Києві в ніч на 1 червня 2023 року не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя.

Чоловіка визнали винним у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані, що призвело до смерті трьох людей. Тієї фатальної ночі перед укриттям загинуло дві жінки та 9-річна дівчинка.

"Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання", — йдеться у повідомленні.

Вадима Мошкіна засудили до чотирьох років позбавлення волі. Обвинувачений своєї провини не визнав і в скоєному правопорушенні не розкаявся.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року під час ворожого обстрілу люди не змогли потрапити до укриття у підвалі поліклініки у Деснянському районі Києва. Вхідні двері виявилися закритими, а сторож не впустив людей усередину. Саме Вадим Мошкін був відповідальним за своєчасне відкриття дверей у притулок під час тривоги.

У результаті, між будинками прогримів вибух і біля поліклініки загинули дві жінки та 9-річна дитина, ще чотири особи отримали травми різного ступеня важкості. Всі вони прийшли до укриття.

Наслідки атаки на Київ 1 червня 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві звільнили охоронця школи, який не впустив дітей у укриття через те, що у них із собою був домашній собака породи мальтипу. Дітям, під час повітряної тривоги, довелося бігти в інше укриття і вони мало не загинули під уламками російського "Кинджала", який був збитий буквально над їхніми головами.