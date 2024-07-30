Гибель людей возле укрытия в Киеве: охранник, который не открыл дверь, услышал приговор (фото)

Мужчина свою вину не признал

Деснянский районный суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в том, что он не впустил людей в укрытие во время вражеской ракетной атаки на столицу. В результате этого погибло три человека, среди которых был ребенок.

Мужчину приговорили к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Прокурору в суде удалось доказать вину охранника КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" Вадима Мошкина, который во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл двери укрытия, чем лишил людей возможности сохранить себе жизнь.

Мужчину признали виновным в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, что привело к смерти трех человек. В ту роковую ночь перед укрытием погибло две женщины и 9-летняя девочка.

"Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание", — говорится в сообщении.

Вадима Мошкина приговорили к четырем годам лишения свободы. Обвиняемый своей вины не признал и в совершенном правонарушении не раскаялся.

Напомним, 1 июня 2023 года во время вражеского обстрела люди не смогли попасть в укрытие в подвале поликлиники в Деснянском районе Киева. Входная дверь оказалась закрытой, а сторож не впустил людей внутрь. Именно Вадим Мошкин был ответственным за своевременное открытие дверей в укрытие во время тревоги.

В итоге, между домами прогремел взрыв и возле поликлиники погибли две женщины и 9-летний ребенок, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Все они пришли в укрытие.

Последствия атаки на Киев 1 июня 2023 года

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве уволили охранника школы, который не впустил детей в укрытие из-за того, что у них с собой была домашняя собака породы мальтипу. Детям, во время воздушной тревоги, пришлось бежать в другое укрытие и они чуть не погибли под обломками российского "Кинжала", который был сбит буквально над их головами.