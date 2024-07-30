Злодіїв збираються розстрілювати на місці: у Києві невідомі спалили евакуаційний бус Третьої штурмової (фото)

Причини та обставини події встановлюються

В одному з районів столиці троє невідомих підпалили евакуаційний медичний бус, який було куплено на кошти волонтерів. Автомобіль стояв на парковці й очікував ремонту.

Машину було повністю знищено вогнем. Про це повідомила у соцмережі керівник медслужби 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

Відомо, що троє зловмисників облили евакуаційний бус легкозаймистою рідиною, а потім підпалили. Вогонь повністю знищив авто, на якому з поля бою евакуювали поранених захисників.

Машину було придбано за кошти, які зібрали волонтери. Бус стояв на одній зі столичних парковок і чекав на ремонт.

Дії зловмисників потрапили до об’єктиву камери спостереження, але затримати їх не вдалося. На думку Вікторії Ковач, палії могли отримати за свої дії винагороду.

"Чи заслуговують вони покарання у вигляді позбавлення волі? Питання риторичне. Чи треба їх карати у форматі призову у армію? Категорично ні. Бо сьогодні вони в тилу машину підпалюють, а завтра на полі бою зраджують штурмову групу, підставляючи її ризику", — зауважила Ковач.

Обставини злочину встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Після інциденту один із комбатів 3 ОШБр заявив, що він дає усний дозвіл на те, щоб паліїв розстрілювали на місці.

Олег Романов зазначив, що покарання має бути показовим, а зрадники, які продають або підпалюють військове майно, — колорадські жуки, яких треба позбутися.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом невідомі підпалили кілька авто, які були схожі на військові. В результаті події транспортні засоби були повністю знищені вогнем.