Війна не впливає на можливість оплачувати комуналку у Києві: нардеп зробив гучну заяву (відео)

Борги за комуналку можуть стати неприємним обтяженням

Червневе підвищення тарифів на світло відчутно вдарило по бюджету українців і питання оплати комуналки залишається для багатьох одним з найактуальніших. На думку нардепа Олексія Кучеренко, війна ніяк не може впливати на можливість платити за комунальні послуги в Києві.

Надалі комунальні борги можуть стати обтяженням і завадити продати боржнику його майно. Про це в ефірі "Київ 24" розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Нардеп зазначив, що кияни живуть в умовах старого тарифу і просто зобов'язані оплачувати комунальні рахунки, адже в інших населених пунктах вартість води дорожча в кілька разів.

"Чому раптом люди перестали платити за воду в Києві? Ось що в Києві сталося такого, що люди перестали платити за воду? Тим більше "Київводоканалу" заборонили підвищувати тариф. Київ живе в умовах старого тарифу. В Умані, наприклад, платять по 120 гривень за куб, а кияни не можуть заплатити по 35 гривень?", — задався риторичним питанням нардеп.

За словами нардепа, війна ніяк не повинна впливати на оплату комунальних послуг. Він підкреслив, що всі боржники рано чи пізно будуть "покарані" — з них примусово стягуватимуть борги.

Крім цього, борги за комуналку можуть також завадити продати квартиру або передати її у спадок.

"Навіть якщо ви не заплатили і у вас борги, все одно за цим боргом до вас прийдуть. Я переконаний, що рано чи пізно буде більш жорстке законодавство щодо цієї ситуації. Людям дозволять погасити борги, або цей борг буде "висіти" обтяженням на квартирі. Ви її не зможете продати, бо там буде борг. Або треба буде у спадок передати, а там буде таке обтяження", — наголосив Кучеренко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди в Києві здавати лічильники води на повірку і як часто це потрібно робити. Згідно з чинним законодавством, витрати на повірку лічильників несуть виключно їх власники.