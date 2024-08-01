Война не влияет на возможность оплачивать коммуналку в Киеве: нардеп сделал громкое заявление (видео)

Долги по коммуналке могут тсать неприятным обременением

Июньское повышение тарифов на свет ощутимо ударило по бюджету украинцев и вопрос оплаты коммуналки остается для многих наиболее актуальным. По мнению нардепа Алексея Кучеренко, война никак не может влиять на возможность платить за коммунальные услуги в Киеве.

В дальнейшем коммунальные долги могут стать обременением и помешать продать должнику его имущество. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Нардеп отметил, что киевляне живут в условиях старого тарифа и просто обязаны оплачивать коммунальные счета, так как в других населенных пунктах, к примеру, стоимость воды дороже в несколько раз.

"Почему вдруг люди перестали платить за воду в Киеве? Вот что в Киеве произошло такого, что люди перестали платить за воду? Тем более "Киевводоканалу" запретили повышать тариф. Киев живет в условиях старого тарифа. В Умани, к примеру, платят по 120 гривен за куб, а киевляне не могут заплатить по 35 гривен?", — задался риторическим вопросом нардеп.

По словам нардепа, война никак не должна влиять на оплату коммунальных услуг. Он подчеркнул, что все должники рано или поздно будут "наказаны" — с них будут принудительно взымать долги.

Кроме этого, долги за коммуналку могут также помешать продать квартиру или передать ее по наследству.

"Даже если вы не заплатили и у вас долги, все равно по этому долгу к вам придут. Я убежден, что рано или поздно будет более жесткое законодательство по этой ситуации. Людям позволят погасить долги, или этот долг будет "висеть" обременением на квартире. Вы ее не сможете продать, потому что там будет долг. Или надо будет по наследству передать, а там будет такое обременение", — подчеркнул Кучеренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда в Киеве сдавать счетчики воды на поверку и как часто это необходимо делать. Согласно действующему законодательству, расходы на поверку счетчиков несут их владельцы.