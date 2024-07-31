На Київщині почалося нашестя отруйних павуків: що говорять в МОЗ (відео)

Людей закликають не панікувати

На Київщині місцеві жителі почали все частіше помічати павуків, які раніше проживали переважно у Криму та на півдні країни. Фахівці пов’язують їхню появу з глобальним потеплінням, адже тепер їм комфортно стало і на північних територіях.

Зокрема, про павуків-ос і тарантулів, які є отруйними, повідомляють у соцмережах. Масово членистоногих зустрічають на присадибних ділянках та городах.

На опублікованих в інтернеті кадрах видно, як на грядках між паростками бігає великий сірий павук. Автор відео називає його тарантулом і показує глибоку нору, звідки, за його словами, отруйне членистоноге й вилізло.

Тарантул — це отруйний павук, але для здорової людини його укус є болючим, але не є небезпечним.

Також у Київській області, за інформацією із соцмереж, люди почали масово зустрічати павука-осу або аргіопу. Їх уже помітили на березі річки Ірпінь поблизу Бобриці.

Отрута павука-оси не є смертельною для людини, хоча вражає центральну та периферійну нервову систему. Але для тих, хто має бронхіальну астму або хронічні алергічні захворювання, укус аргіопи досить небезпечний і спричиняє серйозні ускладнення.

Хоча павук не агресивний, але все ж таки він може атакувати в той ситуації, коли його потривожити, особливо під час полювання на павутинні.

Аргіопу помітили на Київщині

У зв’язку з цим МОЗ України опублікувало офіційне повідомлення про те, що інформація про нашестя павуків на Київський регіон є фейком та ворожим ІПСО.

У міністерстві заявили, що жодного масового звернення за медичною допомогою через павуків цього року не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта на Одещині. Потерпілий зараз отримує необхідну допомогу у лікарні, і його стан стабільний.

"Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія", в їхній хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба..", — заявили в МОЗ.

Незважаючи на це, у відомстві додали, що аномально спекотна погода дійсно активізувала павуків, але летальних випадків зафіксовано не було.

"Якщо вам раптом "пощастить" зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте — просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються", — резюмували у МОЗ.

Нагадаємо, у Києві спостерігається активізація змій, яких все частіше можна зустріти у місцях скупчення людей. Великих плазунів також почали помічати на пляжах та у водоймах.

Фахівці відзначають, що з настанням тепла змії дійсно активізуються і все частіше залишають свої укриття. Мешканців та гостей Києва, при цьому просять зберігати спокій та пам’ятати про те, що шанс зустріти отруйну змію у межах міста вкрай малий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невідомою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.