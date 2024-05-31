Підвищення тарифів на світло з 1 червня: уряд визначився з цінами

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року

За інформацією Міністерства енергетики, на засіданні уряду З1 травня було прийнято рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Таку ціну українці бачитимуть в платіжках до кінця квітня 2025 року.

В останній момент, за даними джерела "Телеграфу", виникли "нові варіанти рішення". Хоча найбільш прийнятним до цього називалось вибіркове підвищення тарифів. У випадку споживання домогосподарством понад 100 кВт на місяць, ціна зростає. До 100 кВт/год ціна має залишитись на рівні 2,64 грн/кВт. В результаті "новий варіант" переміг. З 1 червня вартість 1 кВт становитиме 4,32 гривні для всіх домогосподарств.

Логіка здається простою: якщо родина має велике житло і споживає 300-500 кВт на місяць, вона повинна платити за цю електроенергію — різницю між діючою та ринковою ціною не мають компенсувати державні галузеві підприємства. Або скоротити споживання електроенергії в умовах її дефіциту. Підвищення тарифів на електроенергію має збільшити приплив коштів у виснажену та зруйновану енергосистему України.

Однак ця логіка може не спрацювати в умовах війни і стрімкого збіднення населення України, говорить голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

– Є питання: піднімуть тарифи до 4,32 грн — де люди повинні знайти 45-60 мільярдів на електроенергію, — говорить Олег Попенко. – Якщо брати обсяг субсидій, який у нас є сьогодні, і врахувати кількість пенсіонерів, малозабезпечених родин тощо, то із 45 млрд приблизно 37-38,5 млрд потрібно буде знайти державі, щоб видати людям субсидії. Таких коштів в державі немає, їх ніхто не дасть. Виходить, що ми піднімемо тарифи, субсидії не дамо і просто заганяємо людей в боргову яму.

За особистими підрахунками експерта, борг за комуналку сьогодні вже сягнув приблизно 200 мільярдів гривень. Остання ж офіційна цифра по заборгованості була оприлюднена на 1 січня 2022 року і складала 81,3 млрд гривень.