Повірка лічильників води в Києві: як часто необхідно її робити та куди звертатися

Актуальна інформація, яку необхідно взяти до відома

Обов’язкову перевірку лічильників в Україні відновили влітку 2023 року. Йдеться про лічильники води та теплопостачання, а також про пристрої обліку газу, несанкціоноване втручання в які спричинить чималі штрафи.

Лічильники води повинні проходити метрологічну перевірку раз на 4 роки. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Як проводиться перевірка лічильників води

Існують два основні способи проведення перевірки лічильників води:

Без демонтажу вдома. Цей спосіб зручніший для споживачів, оскільки не вимагає демонтажу лічильника. Перевірка здійснюється за допомогою спеціального метрологічного обладнання – акредитованих переносних проливних установок. Вони підключаються до змішувача та через лічильник пропускається певний обсяг води. Фахівець перевіряє точність показників лічильника за різних витрат води.

З демонтажем та транспортуванням до лабораторії. У цьому випадку лічильник демонтується та транспортується до спеціалізованої лабораторії. Там він перевіряється на спеціальному стенді, що імітує різні режими роботи та навантаження. Якщо похибка виміру перевищує допустимі норми, лічильник визнається непридатним.

Хто має платити за перевірку лічильників

Згідно з чинним законодавством, витрати на перевірку лічильників несуть їхні власники. Для побутових споживачів ця вартість зазвичай включається до щомісячних платежів за комунальні послуги у вигляді невеликої надбавки.

Перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно. Дана інформація розміщується:

у паспорті лічильника,

у свідоцтві про перевірку (якщо лічильник уже проходив цю процедуру)

у Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Хто може проводити перевірку лічильників

Важливо пам’ятати, що перевірку лічильників мають право проводити виключно організації, які пройшли сертифікацію та отримали всі необхідні ліцензії.

Ознайомитись із переліком таких сертифікованих установ ви можете на сайті Міністерства економіки України за посиланням.

Мешканці Києва мають можливість також замовити повірку лічильників звернувшись до Центрів комунального сервісу (ЦКС), які є у кожному районі столиці:

Голосіївський: пр-т Науки, 11

Дарницький: вул. К. Заслонова, 22 та вул. О. Ахматової, 2А

Деснянський: вул. Радунська, 18

Дніпровський: вул. Миропільська, 13А

Оболонський: пр-т Володимира Івасюка, 57 та вул. Ф. Максименка, 16

Печерський: Кловський узвіз, 24

Подільський: пр-т Георгія Гонгадзе, 20е

Святошинський: бул. Вернадського, 63А та вул. Якуба Коласа, 15Б

Солом’янський: вул. Дінця, 21-Б

Шевченківський: вул. Довженка, 10 та вул. Естонська, 5

Детальнішу інформацію про роботу сервісних центрів ЦКС можна знайти за посиланням. Call center: (044) 247-40-40.

Як фіксуються результати перевірки лічильників води

Відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації, та оформлення її результатів:

позитивні результати повірки лічильників засвідчують відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про перевірку за встановленою формою;

для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають встановленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність.

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