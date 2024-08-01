Як виглядав Київ на листівках початку XX століття: опубліковано унікальні фото

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Столиця України в усі часи вражала своєю неперевершеною архітектурою, колоритністю та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

На сьогоднішній день саме ретро фотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, що пролягає між минулим та сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила показати читачам листівки початку XX століття, які передають дух Києва тих часів та зачаровують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!

Хрещатик від Бессарабки

У дореволюційний період у Києві був дуже популярним випуск різних наборів листівок, які були розраховані в основному на приїжджих. Саме тому значна частина листівок видавалася з найбільш популярними сюжетами і на них були зображені найвідоміші локації в місті.

На листівках, які випускав відомий власник книжкового та нотного магазину Леон Ідзіковський, зустрічалися цікаві і навіть унікальні екземпляри, які несуть важливу інформацію.

Серед найцікавіших сюжетів — загальні види Києва, площі, театри та навчальні заклади, а також мости, Дніпро та Хрещатик.

Загальний вид на Поділ

Наприклад, комплект листівок видавництва Ідзіковського початку XX століття містить 25 чорно-білих фотографій. На них зображено міські пейзажі, вулиці, площі, окремі будинки, храми та пам’ятники Києва.

На них можна побачити легендарний Миколаївський ланцюговий міст, що став першим постійним мостом через Дніпро у Києві. Існував він з 1853 по 1920 рік навпроти Аскольдової могили, в районі впадання Чорторою в Дніпро.

Довжина його становила 776 метрів, а ширина – 16 метрів. Автор проекту – англо-ірландський інженер Чарлз Віньоль. Міст був знищений у 1920 році польськими військами.

Миколаївський ланцюговий міст

Можна на листівках побачити Хрещатик зразка початку XX століття. На листівках можна розгледіти кінні екіпажі, перші трамваї і людей, що неспішно прогулюються містом.

Також на головній вулиці Києва у 1900-х роках було багато зелені та акуратні однотипні будинки в кілька поверхів.

Цікаво виглядають і відомі столичні собори, монастирі та Києво-Печерська лавра, які оточені зеленню та увінчані золотавими куполами.

На листівках представлені Софійський, Успенський та Володимирський собори, Михайлівський монастир, церква Андрія Первозванного та загальний вид на Лавру.

На листівках видавництва Ідзіковського зустрічаються чудові видові панорами Києва.

Завдяки цьому можна побачити, яким було старе місто, Андріївська гірка, Поділ та Фроловський монастир, а також як виглядала столиця з висоти Університетського узвозу.

До вашої уваги представлено ще пару легендарних місць у Києві, які довгий час вважалися його перлинами та візитними картками.

Серед них — залізничний міст, Аскольдова могила, вокзал, столичний університет, пам’ятник святому Володимиру, Інститут шляхетних дівчат, Золоті ворота та Царський палац.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 109 років тому на рідкісних фото, зроблених сестрою милосердя з Америки в 1915 році. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локацій в минулому виглядали зовсім інакше.