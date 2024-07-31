У Києві може з'явитися пам'ятник колишньому президенту США: подробиці

Цікава ініціатива

Житель столиці пропонує встановити у Києві пам’ятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. На думку чоловіка, це стане символом вдячності до народу США, які є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів свободи та демократії.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради та вже набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Автором пропозиції виступив Мар’ян Заблоцький.

Електронну петицію про встановлення в Києві пам’ятника екс-президенту США Рональду Рейгану було опубліковано 19 червня і вона вже набрала 6023 підписи. Монумент пропонують встановити на місці однієї з комуністичних пам’яток, які було знесено у столиці в рамках декомунізації.

Автор петиції заявляє, що саме Рональд Рейган відіграв ключову роль у завершенні Холодної війни та сприяв здобуттю Україною незалежності.

"Рейган, назвавший СРСР "імперією зла", відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні Холодної війни та як наслідок сприяли здобуттю Україною незалежності у 1991 році.

Рейган шанований у США як республіканцями, так і демократами, за своє лідерство і здатність згуртувати націю. Його реформи економіки, зменшення податків і відродження національного самовідчуття заслужили йому популярність та повагу, що триває досі", — йдеться у супутньому тексті.

Також Мар’ян Заблоцький зазначає, що з 1963 року у Вашингтоні увічнено в камені великого українського поета Тараса Шевченка, а в Україні досі немає жодної скульптури видатним американцям, що є пробілом у наших культурних зв’язках.

"Ми переконані, що пам'ятник Рональду Рейгану в столиці України стане нагадуванням про важливість підтримки демократичних цінностей і міжнародної безпеки. Це важливий символ нашої вдячності та зобов'язань перед ідеалами, які сприяли нашій свободі та незалежності. І в першу чергу — важливий крок у зміцненні українсько-американських відносин, що підкреслить нашу спільну історію та прагнення до свободи", — пише автор петиції.

Пам’ятник пропонується встановити на одному із місць, де раніше були розташовані знесені монументи радянської доби. Серед можливих місць встановлення монумента Рейгану фігурують:

- пам’ятник Ватутіну (при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Михайла Грушевського)

- пам’ятник Леніну (розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку)

- пам’ятник Щорсу (на перетині вулиці Комінтерну та бульвару Шевченка)

- пам’ятник учасникам Січневого повстання (в центрі Маріїнського парку)

- пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (перейменована Арка дружби народів).

Автор петиції наголошує, що всі витрати на встановлення пам’ятника будуть профінансовані за рахунок небайдужих громадян України та США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують встановити пам’ятник чи пам’ятну дошку на честь убитої у Львові Ірини Фаріон. На думку чоловіка, це стане символом нашої подяки за її працю та відданість Україні.