Знищення заповідника Китаїв. Гучний будівельний скандал не збавляє обертів, а киянам загрожують проблеми

Київрада всупереч думці киян поспіхом дозволила передати унікальну землю для зведення ЖК

У Києві довкола історичної місцевості Китаїв, що поблизу Національного парку "Голосіївський", триває затяжне протистояння. Пам’ятку національного значення, де раніше археологи виявили залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку, житла часів Київської Русі з глиняними печами тощо планують забудувати новим житловим комплексом.

Як і чому в столиці з'явилась ще одна скандальна локація

З численних відкритих джерел відомо, що урочище Китаїв – єдина фортеця доби Давньої Русі, що збереглася в межах сучасного Києва. Місцевість розташована у східній частині Голосіївського лісу і потенційно вже біля 20 років залишається ласим шматком для низки забудовників.

Нагадаємо, рішення забудувати висотками цю культурну спадщину національного рівня прийняли за часів скандально відомого мера Леоніда Черновецького. Землю в оренду ще у 2004-му Київрада віддала "Київській овочевій фабриці" (загалом — 59 гектарів, а термін строку оренди збігав 30 липня цього року), яка згодом підписала інвестиційний договір з Saga Development, а потім — з KAN Development.

Компанію Saga Development очолює Андрій Вавриш, який свого часу був заступником директора департаменту містобудування та архітектури КМДА і який, за інформацією ЗМІ, мав зв’язки з чинним нардепом ексОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

У 2019-му Saga Development навіть надавала план забудови Китаєва: житлові комплекси, торговельно-розважальні центри тощо.

Своєю чергою співзасновником KAN Development є відомий підприємець-забудовник Ігор Ніконов, колишній перший заступник Віталія Кличка в КМДА, та, за оцінками деяких медіа, ще один "сірий кардинал" столиці.

Вже 4 липня цього року попри протести громадськості та експертного середовища і всупереч резонансу депутати Київради все ж проголосували за продовження оренди землі для KAN Development на території Китаєва.

Так, на трьох ділянках загальною площею понад 50 га девелопери планують створити новий житловий район на майже 6 тисяч квартир.

При цьому раніше Офіс генпрокурора в судах ставав на захист цієї національної пам’ятки. Своєю чергою Міністерство культури наголошувало, що місцева влада не могла віддавати цю землю під забудову, і пропонувало створити в Китаєві заповідник, щоб вберегти місцевість від апетитів забудовників.

Китаївський тупик

Зазначимо, згідно з містобудівними розрахунками, в новому житловому кварталі KAN планує звести ще й паркінги. Їхня розрахункова кількість місць становить майже три тисячі. Очевидно, з урахуванням кількості потенційних мешканців новобудов, число автівок буде більшим (як це відбувається в інших ЖК міста). Це потенційно призведе ще й до транспортного авралу і постійних заторів.

Зокрема, як відомо, сусідній з Китаєвом мікрорайон Мишоловка з'єднується зі Столичним шосе через проспект Науки лише двома вулицями — Китаївською та Квітки-Основ’яненка. Ширина цих доріг — біля семи метрів, а технічної можливості їх розширити фізично немає. Хіба що знести приватні будинки вздовж траси.

Окрім того, вулиця Квітки-Основ'яненка має великий кут нахилу: вона тягнеться так званим серпантином через горбисту місцевість. Якщо ж до цієї дорожньої ситуації додадуться щонайменше 3 тисячі автівок нових мешканців ЖК з Китаєва, рух у цій зоні просто зупиниться.

Як видно, і без нових ЖК в Китаєво проспект Науки перевантажений транспортом (джерело - probki.online)

Ділянка проспекту Науки з постійними заторами в години пік. Фото - bigkyiv.com.ua

Як повідомляють містяни у соцмережах, не краща ситуація, власне, і на самому проспекті Науки. Ця траса має шість смуг руху. Але мешканці квартир нещодавно зведених неподалік висоток, як правило, лишають свої автомобілі просто на проїжджій частині. І по факту для вільного руху транспорту залишилися лише чотири смуги. Як наслідок — у годину пік до деяких мікрорайонів взагалі складно потрапити. Ситуацію обтяжує ще й залізничний переїзд біля Столичного шосе, який також частково провокує постійні великі затори.

Таким чином, окрім знищення історичного ландшафту, зелених зон та червонокнижних рослин, археології і так далі цей довготривалий будівельний скандал породить ще й нові проблеми для містян, та тих же самих мешканців нових ЖК.

Тим часом, як повідомлялось раніше, у Києві на Подолі може зникнути ще одна історична будівля. Мова йде про "лісопильню Сніжка", яку планують знести, щоб збудувати на її місці житловий комплекс з торгово-розважальною інфраструктурою.

Також "Телеграф" писав, що забудовники знову зазіхнули на ласий шматок природоохоронної території на Осокорках в Дарницькому районі столиці. На ділянці поблизу озер Небреж та Тягле, де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали будівництво нового житлового комплексу. Цей випадок — не перший — місцеві мешканці роками з перемінним успіхом захищають зелений острівець природи у столиці та вимагають створити тут екопарк.