Незаконна забудова на території НАУ: скандальний дозвіл на будівництво 14 ЖК анульовано

Освітній заклад продовжує відстоювати свої інтереси

Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету. Цей проєкт не відповідав будівельним нормам і не мав жодної вигоди для держави й вишу.

Про це повідомила новобрана в.о. ректора Ксенія Семенова. За її словами, вона подала відповідну заяву.

"Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл (Реєстраційний номер ІУ013210909218) на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за моєю заявою. Перед тим відповідне рішення прийняла Наглядова рада НАУ", — написала Семенова.

Витяг з реєстру

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) видала цей дозвіл у 2021 році, буквально в останній день свого існування, подібно до багатьох інших сумнівних дозволів, виданих цією організацією.

У жовтні 2021 року ДІАМ виявила низку суттєвих порушень при видачі цього дозволу. Цей проєкт не відповів встановленим будівельним вимогам. Там не зазначилося жодної соціальної інфраструктури.

Забудова НАУ

"19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов від 29.04.2014 року, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ. Справу ще не передали в КОАС після ліквідації ОАСКу", — зазначає в.о. ректора.

Семенова підкреслила, що університет буде продовжувати відстоювати свої інтереси.

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